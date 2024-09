Equipamentos já foram adquiridos e agora serão montados para colocar em funcionamento a usina de asfalto

Equipamentos já foram adquiridos e agora serão montados para colocar em funcionamento a usina de asfalto (Foto: Arquivo pessoal)

Da redaçãoA Câmara Municipal de Votuporanga irá votar na sessão ordinária de segunda-feira (9) a abertura de um crédito adicional, da ordem de R$ 138 mil, para a instalação da usina de asfalto na cidade. Toda a fase burocrática e de licenciamento ambiental para a instalação do equipamento já foi executada, restando apenas a construção da estrutura física, o que será feito com este recurso.A usina foi conquistada pelo vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), por meio do deputado federal Rui Falcão (PT). O projeto foi anunciado em meados de 2022, mas por conta dos trâmites técnicos junto à Cetesb, só agora poderá sair de fato do papel, o que deve gerar uma economia milionária para os cofres da Prefeitura, além de agilizar as operações tapa-buraco no município.“Essa é uma briga minha de muitos anos e que, enfim, terá uma solução definitiva. O problema de hoje é que o município compra massa asfáltica de Monções, e esse produto tem que rodar quase 100km e chegar quente aqui ainda para que o serviço seja feito correndo, pois se a massa esfria se perde tudo. Com esse equipamento vamos poder produzir aqui mesmo esse material, o que vai agilizar as operações de tapa-buraco, economizar recursos e permitir um serviço de melhor qualidade”, disse Jura.Ainda segundo o vereador, logo o equipamento deve entrar em ação, facilitando o trabalho das equipes da Secretaria da Obras para melhorar as condições das vias de Votuporanga.“A usina deverá produzir a quantidade necessária de asfalto para realizar o tapa buraco de forma planejada e setorizada, sem atropelo, onde uma equipe vai à frente fazendo o preparo dos buracos e outra com equipamento adequado vai na sequência fazendo o trabalho dentro da previsão técnica ideal, não tendo com isso a necessidade de correria, o que evitaria com isso a perda da massa asfáltica, e consequente prejuízo para os cofres públicos”, completou.Este foi o único projeto pautado pelo presidente da Câmara Municipal, Daniel David (MDB), para a sessão de segunda-feira. Os trabalhos legislativos começam às 18h e, por conta do período eleitoral, segue sem transmissão pela TV Unifev e redes sociais.