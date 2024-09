Sessão de ontem da Câmara foi bem rápida; vereadores aprovaram um único projeto, o da semana dos corretores de imóveis

Da redaçãoA Câmara Municipal de Votuporanga se reuniu na noite de ontem para a apreciação de um único projeto de lei. Trata-se da iniciativa que institui no município a “Semana Municipal do Corretor de Imóveis”, de iniciativa do vereador Serginho da Farmácia (PP).Conforme a proposta, o objetivo é homenagear, no mês de agosto, os profissionais que atuam nesse setor, a fim de valorizá-los e conscientizar a população sobre a sua importância.“Com a iniciativa, iremos trazer para nossa reflexão a importância dessa profissão, sendo que vem desde o tempo da colonização, no qual as pessoas ganhavam a vida arrumando pousadas para os desbravadores deste país”, diz a justificativa do projeto.A iniciativa foi aprovada por unanimidade e segue agora para a sanção do prefeito Jorge Seba (PSD).Tribuna.Com um único projeto na ordem do dia, a sessão foi rápida, com pouco mais de uma hora de duração. Sem transmissão pela TV e redes sociais, em virtude do período eleitoral, apenas seis vereadores foram à tribuna para apresentar requerimentos e indicações de sua autoria, porém de forma bem resumida.