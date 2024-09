O atual prefeito de Álvares Florence e candidato à reeleição, Adilson Leite (PSD), abre hoje a série de entrevistas com os candidatos a prefeito da região

publicado em 18/09/2024

O atual prefeito de Álvares Florence e candidato à reeleição, Adilson Leite, será entrevistado hoje pela equipe do Grupo Cidade (Foto: Divulgação)

Da redaçãoO atual prefeito de Álvares Florence e candidato à reeleição, Adilson Leite (PSD), abre nesta quarta-feira a série de entrevistas com os candidatos a prefeito da região, do Grupo Cidade de Comunicação, composto pelo Jornal A Cidade (impresso e site), Rádios Cidade FM de Votuporanga e Cardoso e Revista Destaque Cidade. Seu adversário, Zé Carlos (MDB), também foi convidado para participar das sabatinas, mas recusou ao convite alegando compromissos de campanha.A entrevista, que será iniciada às 12h10, será transmitida ao vivo pela Rádio Cidade FM e haverá também a reprodução ao vivo nas redes sociais (Facebook e Instagram), além da publicação de um resumo do que foi dito pelo candidato no jornal A Cidade. A sabatina será iniciada logo após o encerramento do horário eleitoral gratuito, e se estenderá por 30 minutos.Neste período o candidato poderá se apresentar ao eleitorado, discorrer sobre o seu Plano de Governo e responder a perguntas enviadas pelos nossos ouvintes. A regra inicial previa que, além das perguntas dos entrevistadores e dos ouvintes, o candidato responderia a um questionamento do adversário, mas, como Zé Carlos declinou da participação, não haverá pergunta da oposição.Os postulantes ao comando das prefeituras de Parisi e Valentim Gentil, além, é claro, dos quatro candidatos a prefeito de Votuporanga, também serão sabatinados. Com 45 anos de tradição em um jornalismo sério da Rádio Cidade e 39 anos do Jornal A Cidade, em um ato de transparência e cidadania, o Grupo Cidade tem o intuito de esclarecer as propostas dos candidatos à população para ajudar cada cidadão a decidir o seu voto.Amanhã a série chega a Parisi, onde serão entrevistados os candidatos Oclair Bento (PSDB) e Ivo (PSD). Em ordem definida por sorteio, o primeiro a participar será Oclair, que estará na emissora a partir das 12h10. Ivo completa a agenda na sexta-feira (20), no mesmo horário.