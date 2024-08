A iniciativa, de autoria do vereador Serginho da Farmácia (PP), busca incentivar o uso de energias renováveis no município

publicado em 27/08/2024

O vereador Serginho da Farmácia apresentou um projeto para conceder benefícios fiscais a imóveis com energia solar (Foto: Assessoria)

Da redação

Entrou em tramitação na sessão da Câmara Municipal de ontem à noite um projeto de lei que busca a concessão de benefícios fiscais para proprietários de imóveis que que contem com equipamentos de geração de energia solar em Votuporanga. A iniciativa, de autoria do vereador Serginho da Farmácia (PP), busca incentivar o uso de energias renováveis no município.

Se a proposta for aprovada, a Prefeitura terá que conceder desconto de 10% no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para imóveis residenciais, 15% para imóveis comerciais e 20% a industriais. O desconto somente será concedido em caso do pagamento anual integral e à vista do imposto.

Para embasar seu projeto, Serginho utilizou a reportagem de capa do A Cidade do dia 14 de agosto, que destacou o crescimento das instalações de unidades geradoras de energia fotovoltaica em Votuporanga e a importância no município do investimento em energia renovável.

“A concessão de benefícios fiscais para proprietários que optem pela instalação de sistemas de geração de energia fotovoltaico não só reduz a carga tributária, como também promove a adoção de práticas sustentáveis, contribuindo para a redução do impacto ambiental e o desenvolvimento de uma cidade mais verde e sustentável”, destacou Serginho.

O vereador afirma ainda que a proposta busca não apenas incentivar novas fontes de energia renovável, como também beneficiar os bons pagadores. “O projeto visa não apenas incentivar o uso de energias renováveis no município de Votuporanga, mas também conceder benefícios fiscais aos bons pagadores, contribuintes que optam pelo pagamento à vista do citado imposto, evitando com isso, futuros projetos de lei que concedem isenções de multa (REFIS) de cunho eleitoreiro e tão criticado pelos bons pagadores, ou seja, aqueles que efetuam o pagamento do tributo à vista”, concluiu.