Uma loja de aparelhos eletrônicos foi alvo da ação que busca esclarecer quem são os responsáveis pelo vídeo contra Luiz Torrinha

publicado em 31/08/2024

A Polícia Civil de Votuporanga cumpriu mandado ontem contra o suspeito de espalhar o vídeo com difamações sobre Torrinha (Foto: Reprodução)

Da redaçãoA Polícia Civil de Votuporanga, por meio núcleo do 1º e 3º Distritos Policiais, deflagrou ontem uma operação para o cumprimento de busca e apreensão contra um homem suspeito de espalhar o vídeo com difamações contra o ex-provedor da Santa Casa e hoje candidato a vice-prefeito, Luiz Fernando Góes Lievana, o Torrinha (PL). Uma loja de aparelhos eletrônicos foi alvo da ação, que busca esclarecer quem são os responsáveis pelo material.A investigação é presidida pelo delegado Thiago Silva Pereira. Em entrevista exclusiva ao A Cidade, ele afirmou que a Polícia Civil está engajada em solucionar este caso para garantir que o pleito eleitoral ocorra sem máculas na cidade.“O pleito deve ser hígido, escorreito, dentro da legalidade e dentro das normas da Justiça Eleitoral, para que vença realmente quem a população votuporanguense desejar. Contra postagens difamatórias como essa e fake News a Polícia Civil está atenta e vai combater com veemência esse tipo de comportamento”, disse.Ainda segundo o delegado, durante as investigações foi possível identificar o número que espalhou o vídeo e posteriormente a pessoa que teria cadastrado ele na empresa Tim. Foi requisitado, então, judicialmente a expedição do mandado de busca e apreensão na loja do suspeito, o que foi chancelado pelo Ministério Público e deferido pela Justiça.“Essa pessoa foi notificada e prestou esclarecimentos, acompanhado de seu advogado, onde negou que tenha sido o responsável, mas as investigações continuam com base nas informações colhidas, nas apreensões de celulares que nós fizemos e vamos periciá-los, para que com isso e com novas oitivas possamos, dentro em breve, apontar a pessoa que seja a responsável por essas postagens”, concluiu o delegado.Para recordar, o vídeo começou a circular poucos dias antes de Torrinha ser oficializado como o candidato a vice-prefeito na chapa de Jorge Seba (PSD). Com narração produzida por inteligência artificial, o material faz ilações maldosas sobre a vida pessoal do agora político, além de trazer críticas sobre a sua gestão frente à Santa Casa de Votuporanga.Ao A Cidade, Torrinha disse que confia na Polícia Civil de Votuporanga e espera que a justiça seja feita. “Confio na nossa Polícia e na Justiça, para que os culpados sejam punidos. Que isso também sirva de exemplo para que pensem antes de produzir conteúdos falsos e que atacam as pessoas. É inacreditável que situações como essa ocorram”, destacou Luiz Torrinha.