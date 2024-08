De acordo com apurado pelo jornal A Cidade, quase 12 mil pessoas estão na lista do SCPC em Votuporanga

publicado em 21/08/2024

Em Votuporanga, quase 12 mil pessoas estão na lista do SCPC (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA inadimplência é um problema crescente que afeta tanto indivíduos quanto empresas, refletindo um desequilíbrio econômico e financeiro. Ela ocorre quando pessoas ou empresas não conseguem cumprir com suas obrigações financeiras, como o pagamento de dívidas ou contas, dentro dos prazos estabelecidos. Esse fenômeno pode ser desencadeado por diversos fatores, como desemprego, redução da renda, má gestão financeira ou crises econômicas. Em Votuporanga, conforme apurado pelo jornal, mais de 10% da população tem o “nome sujo” na praça.De acordo com números do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), levantados pela Associação Comercial de Votuporanga, a lista de pessoas inadimplentes no município conta com 11.886 nomes. Somente no primeiro semestre deste ano, ocorreram 2.979 registros, podendo ter mais de uma dívida por CPF/CNPJ. Por outro lado, nos seis primeiros meses de 2024, 2.432 registros saíram no cadastro, podendo ser mais de uma dívida por CPF/CNPJ.A inadimplência, além de prejudicar o crédito e a reputação dos inadimplentes, também afeta negativamente a economia como um todo, pois gera incertezas no mercado, aumenta os custos para os credores e pode levar a um ciclo de retração econômica, com menos investimentos e consumo. Combatê-la exige uma combinação de educação financeira, políticas econômicas eficazes e mecanismos de renegociação de dívidas que permitam a recuperação dos devedores.Para verificar a situação do seu nome, a pessoa pode baixar o aplicativo Consumidor Positivo e/ou acessar o site consumidorpositivo.com.br. Também é possível realizar a consulta no balcão de atendimento da Associação Comercial presencialmente. “Para regularizar o nome, basta procurar a empresa credora e realizar a negociação do valor em aberto; realizando a negociação, será retirado o nome do banco de dados”, explicou a ACV.