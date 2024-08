Os detalhes sobre a propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV foram discutidos em reunião entre partidos e a justiça eleitoral

publicado em 28/08/2024

Os detalhes sobre a propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV foram discutidos em reunião entre partidos e a justiça eleitoral (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação



O atual prefeito e candidato à reeleição, Jorge Seba (PSD), terá o maior tempo na propaganda eleitoral gratuita que começa na próxima sexta-feira (30) nas emissoras de rádio de Votuporanga e na TV Unifev. Ao todo, ele poderá falar com os eleitores por seis minutos 45 segundos, enquanto Bruno Arena (PT) terá dois minutos e 27 segundos e Dalbert Mega (PRD) e Dr. Hery (Avante) terão à disposição apenas 24 segundos.



No rádio, os blocos para prefeito e vice serão das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10, na rádio; e das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40, na TV Unifev. Os programas serão de segunda a sábado e as inserções serão todos os dias. A propaganda gratuita no rádio e na televisão termina em 3 de outubro.



O tempo dos candidatos foi divulgado pela Justiça Eleitoral e leva em consideração a bancada dos partidos, que fazem parte de cada coligação de cada candidato, na Câmara dos Deputados. Seba, além de ter a coligação com o maior número de partidos (sete no total), tem ao seu lado algumas das siglas com maior representatividade no Congresso, como é o caso do PL, que tem a maior bancada e sozinho tem direito a mais de dois minutos da programação.



Já Bruno Arena tem ao seu lado a segunda maior bancada, já que a Federação PT, PC do B e PV domina pouco mais de um minuto e 49 segundos. Dalbert e Hery, por sua vez, com bancadas menos expressivas, gozam do tempo igualitário de todos os candidatos, que é de 15 segundos para casa, e mais alguns segundos concedidos pelo partido e pela sobra de tempo, totalizando 24 segundos para ambos.



Além dos blocos, os candidatos a prefeito e vice terão direito a inserções de 30 ou 60 segundos na programação de todas as emissoras de rádio e da TV Unifev. São 2.937 inserções durante toda a campanha, uma média de 84 por dia. A coligação de Jorge Seba terá ao todo 1988 inserções, a de Bruno Arena terá 725, Dr. Hery terá 120 e Dalbert, 106.



Vereadores



Na eleição para vereador, onde não há coligação, o PL também lidera no número de inserções. Serão 402 ao longo de toda a campanha. O PT de Bruno Arena terá 332 e em terceiro lugar aparece o União Brasil, que concorre com independência neste pleito, com 247 inserções onde os candidatos ao cargo de vereador poderão se apresentar ao público. Ao todo, serão 1.954 inserções, uma média de 55 por dia.



Ordem de veiculação



A ordem de veiculação para o primeiro dia do horário eleitoral gratuito, no dia 30 de agosto, foi definida em sorteio realizado pela 147ª Zona Eleitoral de Votuporanga, no último dia 21 de agosto, no Salão do Júri da Comarca. Participaram do ato os representantes dos partidos e também das emissoras de rádio do município.

O sorteio definiu que a coligação: “A vez do povo”, dos partidos PT, PC do B, PV e PDT, Bruno Arena, será a primeira a veicular propaganda para prefeitura.



Tempo dos candidatos a prefeito no rádio/TV



Jorge Seba (PSD): 6 minutos 45 segundos

Bruno Arena (PT): 2 minutos e 27 segundos

Dalbert Mega (PRD): 24 segundos

Dr. Hery (Avante): 24 segundos



Quantidade de inserções por partido para candidatos a vereador

PL: 402

PT/PC do B e PV): 332

União Brasil: 247

PP: 200

MDB: 181

PSD: 181

Republicanos: 173

Podemos: 87

PSB: 72

Avante: 45

PRD: 37