publicado em 28/08/2024

Disponível exclusivamente na loja ALINE SÁ, a Guess chegou ao município no último dia 20 de agosto (Foto: Divulgação)

Votuporanga acaba de ganhar um toque especial de sofisticação e glamour com a chegada da Guess, renomada marca internacional de bolsas e acessórios. Disponível exclusivamente na loja ALINE SÁ, a Guess chegou ao município no último dia 20 de agosto, trazendo aos consumidores locais uma nova experiência de compra. Essa novidade é fruto do empenho e visão dos investidores Aline e Juliano Sá, que já trouxeram outras marcas consagradas, como Jorge Bischoff e Hope, para a cidade, transformando Votuporanga em um polo de moda no interior paulista.

A Guess é reconhecida mundialmente por suas criações icônicas, que combinam o melhor do design contemporâneo com a qualidade excepcional. Com essa chegada, a loja ALINE SÁ expandiu seu portfólio, oferecendo uma variedade ainda maior de produtos de alta qualidade — de bolsas elegantes a acessórios modernos — todos com o selo de originalidade e estilo que a Guess representa.

Para Aline e Juliano Sá, trazer uma marca de prestígio como a Guess vai além de uma simples expansão comercial; é um passo estratégico para posicionar Votuporanga no cenário global da moda. "Nossa missão sempre foi trazer o que há de melhor no mercado para nossos clientes. Com a Guess, queremos proporcionar uma experiência única de compra, que alie exclusividade e bom gosto," afirma Aline Sá.

Juliano Sá complementa: "Acreditamos no potencial de Votuporanga e queremos que a cidade se destaque como um destino de compras de qualidade, atraindo não apenas os moradores locais, mas também consumidores de cidades vizinhas. O investimento em marcas de renome internacional é parte de nossa estratégia para fortalecer o comércio local e gerar mais empregos e oportunidades."

A chegada da Guess a Votuporanga não só reforça o compromisso dos empresários com o desenvolvimento da cidade, mas também traz uma série de benefícios econômicos. Com o aumento da oferta de produtos de luxo, espera-se um incremento no fluxo de visitantes e turistas, gerando mais movimento no comércio local e impulsionando a economia.





Além disso, a inclusão de uma marca como a Guess no portfólio da loja ALINE SÁ traz um novo olhar para a moda na cidade. Consumidores agora têm acesso a peças exclusivas, que antes só poderiam ser encontradas em grandes centros urbanos, contribuindo para uma mudança no perfil de consumo e para o crescimento do mercado de luxo na região.

Os clientes podem realizar suas compras diretamente na loja física, localizada na Rua Pernambuco, 3512, entre as ruas Alagoas e Santa Catarina, em Votuporanga, SP. Para maior comodidade, as compras também podem ser feitas pelo WhatsApp (17) 98225-1000, pelo site https://alinesa.com.br, ou ainda baixando o aplicativo ALINE SÁ.

Para os amantes da moda, esta é uma excelente oportunidade de conhecer de perto as últimas tendências e adquirir peças que são referência no mercado internacional. A loja ALINE SÁ, com sua localização privilegiada e atendimento personalizado, se consolida ainda mais como um ponto de referência para quem busca qualidade e exclusividade em Votuporanga.