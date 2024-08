A convenção foi bastante prestigiada, com dezenas de apoiadores lotando auditório

publicado em 04/08/2024

Convenção homologou chapa de Dr. Hery e Emannuelle Frois na disputa pela Prefeitura de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Da redação

Os partidos Avante, Mobiliza, PMB e DC realizaram na manhã deste domingo (4) a última convenção partidária agendada para às eleições deste ano em Votuporanga. No ato, que aconteceu no salão da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), as siglas homologaram a candidatura a prefeito de Hery Kattwinkel e também de sua vice, Emannuelle Frois, que foi apresenta pela primeira vez ao público durante a reunião partidária.

A convenção foi bastante prestigiada, com dezenas de apoiadores lotando auditório. Lideranças partidárias e comunitárias também acompanharam, junto dos 48 candidatos a vereador lançados pela coligação (confira o nome de todos eles no final do texto).

Em seu discurso, Hery falou sobre os boatos de que desistiria de sua candidatura a prefeito para se lançar vereador. Segundo ele, sua vida política é uma missão e, se lançasse candidatura a vereador, ele estaria pensando somente nele e não na população.

“Eu não quero isso, não quero apenas ocupar uma mesa. Nós temos uma missão e eu prefiro trocar o certo pelo duvidoso por cada um de vocês que está aqui na minha frente. Essa campanha não é do Hery e nem da Emannuelle Frois, essa campanha é de cada um de vocês que quer Votuporanga fora de um grupo que comanda Votuporanga. Votuporanga é nossa, é de todos e não podemos ter um pequeno grupo que comanda toda a cidade”, disse o candidato.

Ainda durante a convenção, Hery apresentou sua vice, Emannuelle Frois. Ela é cantora gospel e, inclusive, abriu a reunião política entoando um hino evangélico. Em seu discurso, Emannuelle agradeceu ao seu companheiro de chapa pela confiança e se colocou à disposição da população.

“O Dr. Hery é uma pessoa maravilhosa e eu o acompanhava desde a época de vereador. Deus colocou ele no meu caminho e agora estamos aqui representando a mulher, a comunidade negra e em luta por Votuporanga”, concluiu a agora candidata a vice-prefeita.

Confira o nome dos 48 candidatos a vereador lançados na convenção deste domingo pela coligação de Dr. Hery:

AVANTE

Valter Mariano

Gui Abreu

Marcinho Pedalada

Dr. Gianeze

Zinho Tatoo

Pastor Ed

Pedro Beneduzzi

Junior Câmara

Glesley Machado

Fabiano Pera

Manoel Bernardes

Sandra Valeria

Fabi Bronze

Ariadyne

Bruna Esteves

Maria Laia

**

DEMOCRATA CRISTÃ

Luciano Moraes

Alexandre Queiroz

Fernando Morais

Nego Matarazzo

Alessandro Café

Claudemir Souza

Marcos Garçom

Marinaldo Garcia

Vanderlei

Fabinho Neguinho

Wanderson Bombeiro

Pregadora Vitoria Souza

Elizete Manzano

Maria José

Daniela Teixeira

Carol Monte Verde

**

MOBILIZA

Aramis

Odair

Robson Moto Taxi

Gustavo Martim

Arlei Usina

Junior Santos

Felipe Derossi

Leandro Filho

Pedro Santos

Leandro Goiaba

Claudinei Rodrigues

Michele Freitas

Bianca Conceição

Elaine

Fernanda Valeriano