publicado em 23/07/2024

A vereadora Missionária Edinalva sugeriu a instalação de grades de proteção nos viadutos da cidade como medida contra suicídios (Foto: Assessoria)

Da redação

A vereadora Missionária Edinalva (PSD) apresentou na sessão de ontem uma indicação à Prefeitura, onde solicita a instalação de barreiras (grades de proteção) nos viadutos de Votuporanga, com a intenção de prevenir e dificultar a ocorrência de atos de suicídio nestes locais. A iniciativa propões também a colocação de placas com mensagens de apoio e o número Centro de Valorização da Vida ou outros órgãos que possam dar apoio a pessoas com quadros depressivos.

A proposta da vereadora se dá após casos recentes no município. Ela afirma que a intervenção física, como a instalação de barreiras, pode fornecer uma oportunidade crucial para que pessoas que estão com a ideia de atentar contra a própria vida reconsiderem suas ações e busquem ajuda.

“Os viadutos, por sua altura e acesso relativamente fácil, infelizmente têm se tornado pontos vulneráveis para tais atos desesperados. A instalação de barreiras físicas, como telas, grades ou painéis, pode servir como uma medida efetiva para dissuadir essas tentativas e, assim, salvar vidas”, disse Edinalva.

Ainda segundo ela, a implementação dessas barreiras tem demonstrado eficácia em diversas cidades ao redor do mundo, onde houve uma significativa redução nos índices de suicídios após a instalação de tais estruturas.