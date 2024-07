A solenidade foi acompanhada por autoridades municipais e toda a diretoria da cooperativa de crédito, que tem apostado e investido na cidade desde 2016

publicado em 06/07/2024

Autoridades, diretoria da Sicredi e lideranças empresariais da cidade acompanharam ontem a inauguração da nova agência (Foto: A Cidade)

Da redação

Em uma cerimônia festiva realizada na manhã de sexta-feira (5), a Sicredi Planalto das Águas PR/SP, inaugurou em Votuporanga a sua segunda agência, desta vez na zona Norte do município. A solenidade foi acompanhada por autoridades municipais e toda a diretoria da cooperativa de crédito, que tem apostado e investido na cidade desde 2016.

O ato foi comandado pela gerente da nova unidade Renata Raphael Gaijutis, que preparou um café da manhã para recepcionar os convidados. Durante o ato, inclusive, foi anunciado que a nova agência foi aberta já com 200 associados, o que evidencia o potencial econômico de Votuporanga.

“Esse é um momento muito importante para a cidade. Somos a segunda agência da cidade e prezamos muito pelo desenvolvimento do município como um todo por meio do cooperativismo. Criamos aqui um ambiente muito aconchegante para que as pessoas possam ser atendidas a atenção que realmente todos merecem. Convido toda a população, em especial os moradores da zona Norte a virem conhecer o nosso espaço, tomar um café e desfrutar dos benefícios do cooperativismo”, afirmou Renata.

O ato também foi acompanhado pelo presidente da Sicredi Planalto das Águas, Fabio Peterlini, que destacou o quanto Votuporanga é próspera e merecia este investimento para a abertura de uma nova agência.

“Votuporanga merece uma segunda agência, pelo desenvolvimento bom que foi o da nossa primeira agência, a comunidade gostou, viu o nosso diferencial, com que o Sicredi se comporta, o nosso engajamento na área social. Além das duas agências, nós temos aqui em Votuporanga também a nossa regional aqui na cidade, que dá todo o suporte para as nossas 12 agências do noroeste paulista. Gostamos muito dessa região e vamos investir cada vez mais por aqui”, destacou Peterlini.

A inauguração foi bastante prestigiada. Além da diretoria da cooperativa o ato contou com a presença do prefeito Jorge Seba (PSD), do deputado Carlão Pignatari (PSDB), e dos vereadores Jura (PSB), Emerson Pereira (PP), Serginho da Farmácia (PP) e o presidente da Câmara Municipal, Daniel David (MDB). Lideranças empresariais, como Valmir Dornelas, também acompanharam a cerimônia.

Em entrevista ao A Cidade, o prefeito Jorge Seba comemorou a chegada de uma nova agência para a zona Norte e destacou o potencial de consumo da cidade que impulsiona investimentos como esse.

“Votuporanga está muito feliz hoje, pois estamos falando de investimento, renda, novos postos de trabalho criados e a valorização da nossa zona Norte. Além disso, estamos muito felizes por eles estarem acreditando no município, na força de trabalho da nossa gente, dos nossos empresários, dos seus associados que podem aqui fazer os seus negócios”, concluiu.