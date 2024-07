No total, são mais de 80 vagas em cursos totalmente gratuitos, excelentes oportunidades para quem busca qualificação profissional

publicado em 20/07/2024

Prefeitura de Votuporanga e Sest Senat ofertam cursos gratuitos (Foto: Sest Senat)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEstar qualificado para o mercado de trabalho é crucial no cenário contemporâneo, onde a competitividade e a inovação são constantes. A qualificação adequada aumenta a empregabilidade, proporcionando maiores oportunidades de carreira e progressão profissional. E Votuporanga está com ótimas oportunidades de qualificação gratuita. É que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), e o Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) estão com 84 vagas em cursos gratuitos.Os interessados podem se inscrever diretamente no Sest Senat, localizado na rua Copacabana, 4.722, no bairro Parque Santa Felícia. O horário de atendimento é de segunda a quinta-feira, das 7h às 18h30; na sexta-feira, das 7h às 17h30; e aos sábados, das 7h às 11h30.Os cursos oferecidos abrangem diferentes setores, proporcionando oportunidades para quem busca capacitação nas áreas especificadas. Essa iniciativa visa contribuir para o desenvolvimento econômico local e oferecer novas perspectivas de emprego e qualificação profissional aos cidadãos de Votuporanga e região. Mais informações podem ser obtidas nos telefones (17) 3585 – 0980 ou (17) 3406 – 1488, ramal 29.Previsto para ser realizado de 12 e 13 de agosto, das 18h30 às 22h, com os módulos: Características da profissão; Competência pessoais e profissionais; Serviço operacional do frentista; Procedimentos de manutenção dos postos revendedores; Conferência de qualidade do produto; Riscos; Ações de prevenção e combate a incêndio. Para este curso são ofertadas 15 vagas para pessoas a partir de 18 anos.Previsto para ser realizado nos dias 14 e 15 de agosto, das 18h às 22h, com os módulos: Inflamáveis: Características, Propriedades, Perigos e Riscos; Controles Coletivo e Individual para Trabalhos com Inflamáveis; Fontes de Ignição e seu Controle; Procedimentos básicos em situações de emergência com inflamáveis; Conteúdo Prático: Conhecimentos e Utilização dos Sistemas de Segurança contra Incêndio com Inflamáveis. Para este curso são ofertadas oito vagas para pessoas a partir de 18 anos.Previsto para ser realizado de 19 a 22 de agosto, das 13h às 17h, com os módulos: Noções sobre legislação de trânsito e de legislação de segurança e saúde no trabalho; Princípios de segurança, descrição e identificação de riscos associados a utilização da máquina e equipamentos e as proteções específicas contra cada um deles; Noções sobre acidentes e doenças decorrentes da exposição aos riscos existentes na máquina, equipamentos e implementos: segurança para riscos mecânicos, elétricos e outros relevantes; Procedimentos em situação de emergência e noções sobre prestação de primeiros socorros; entre outros. Para este curso são ofertadas oito vagas para pessoas a partir de 18 anos.Previsto para ser realizado de 12 a 15 de agosto, das 18h às 22h, com os módulos: Noções sobre acidentes e doenças decorrentes da exposição aos riscos existentes na máquina, equipamentos e implementos; Princípios de segurança, descrição e identificação de riscos associados a utilização da máquina e equipamentos; Noções sobre legislação de trânsito e de legislação de segurança e saúde no trabalho; Permissão de trabalho e sinalização de segurança; Procedimentos em situação de emergência; Equipamentos de Proteção Coletiva - EPCs e Equipamentos de Proteção Individual – EPIs; Sistemas de bloqueio de funcionamento da máquina e equipamento; Método de trabalho seguro e operação com segurança da máquina ou equipamento. Para este curso são ofertadas oito vagas para pessoas a partir dos 18 anos.Previsto para ser realizado de 26 a 30 de agosto, das 18h30 às 22h, com os módulos: Definição e Importância da Logística; Objetivos e razões para o surgimento da logística: curvas de custos logísticos, conceito de trade-off; A cadeia logística; As Atividades Logísticas: Atividades Primárias da Logística: Processamento de Pedidos, Manutenção de Estoque e Transporte; Atividades de Apoio a Logística: armazenagem, manuseio de materiais, embalagem de proteção, obtenção, programação do produto e manutenção de informação; A evolução da logística. Para este curso são ofertadas 20 vagas para pessoas a partir de 16 anos.Previsto para ser realizado de 12 a 23 de agosto, das 17h40 às 22h, com os módulos:Qualidade na prestação de serviços; Técnicas Profissionais de um Porteiro de Edifício; Atribuições e Responsabilidades de um Porteiro; Noções de Segurança no Trabalho; Noções de Primeiros Socorros e Prevenção e Combate a Incêndios. Para este curso são ofertadas 25 vagas para pessoas a partir de 16 anos.