publicado em 29/07/2024

As investigações da polícia indicaram o envolvimento do suspeito em atividades ilícitas (Foto: Polícia Civil)

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil de Cardoso prendeu um homem acusado de tráfico de drogas, na cidade vizinha, durante este fim de semana. Durante a operação, foram apreendidos mais de meio quilo de cocaína, além de maconha e diversos objetos relacionados ao crime.

De acordo com a ocorrência, as investigações conduzidas pelo setor de investigação da delegacia de Cardoso indicaram o envolvimento do suspeito em atividades ilícitas. Com base nessas informações, a polícia solicitou e obteve uma ordem de busca e apreensão junto ao judiciário.

Com o apoio das equipes de Riolândia, Valentim Gentil e da DISE (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Votuporanga, os policiais cumpriram o mandado de busca na residência do investigado, identificado como F.R.N. No local, foram encontrados 505,8 gramas de cocaína, 445,8 gramas de maconha, R$ 742,00 em dinheiro, uma balança de precisão e um veículo utilizado para o transporte das drogas.