publicado em 13/07/2024

Foto: A Cidade

Na noite do último dia 06 de julho, o Rotary Club de Votuporanga viveu um momento memorável com a posse de sua nova diretoria para o ano rotário 2024/2025. Em uma cerimônia festiva e repleta de significado, Antonio Milton de Oliveira Guena assumiu a presidência, acompanhado de sua esposa Nelva, que agora preside a Casa da Amizade.

O Rotary Club de Votuporanga, conhecido como o clube de serviço mais tradicional da cidade, recepcionou associados e convidados em sua sede social, para juntos prestigiarem este importante marco na história do cube de serviço, que completa mais de 70 anos de contribuições à comunidade.

Em seu discurso de posse, Guena emocionou os presentes ao compartilhar sua longa jornada no Rotary que se iniciou em 1989, destacando seus dois mandatos consecutivos como presidente em outras comunidades. Ele refletiu sobre a evolução pessoal e coletiva dentro do clube, ressaltando o orgulho de fazer parte de uma instituição com um legado tão impactante.

"O tempo passa, as pessoas mudam, e nós, como parte desse processo, também evoluímos nossa missão como rotarianos. É com imenso orgulho que abraço o desafio de liderar o Rotary Club de Votuporanga sob o lema 'A Magia do Rotary', um tema que inspirará nossas ações ao longo deste ano rotário", declarou Guena, enfatizando o apoio fundamental de Nelva nessa jornada.

Ao lado de sua esposa e de todo o Conselho Diretor, Guena prometeu uma gestão participativa e inclusiva, valorizando a colaboração de todos os membros do clube e suas esposas, que desempenham um papel essencial nas atividades beneficentes da Casa da Amizade.

A cerimônia de posse foi enriquecida com a presença de autoridades, como o vereador Jurandir da Silva, que representou a Câmara Municipal, além dos ex-governadores do Rotary, Dr. José Luiz Sanches Vargas e Dr. Alcir Rubens Monteiro. Após o protocolo oficial, os presentes foram brindados com um jantar delicioso, marcando uma noite de celebração, camaradagem e fortalecimento dos laços de amizade.

Parabéns a todos os envolvidos na organização deste evento memorável que inaugura uma nova fase para o Rotary Club de Votuporanga. Que o ano rotário 2024/2025 seja repleto de realizações inspiradoras e impactantes para toda a comunidade.