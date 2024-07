As condutas investigadas teriam causado um prejuízo de mais de R$ 25 mil e envolvem também outro funcionário da autarquia

publicado em 11/07/2024

O Ministério Público abriu um inquérito civil para apurar supostas irregularidades em contrato da Saev Ambiental (Foto: Saev)

Da redação

O Ministério Público do Estado de São Paulo instaurou um inquérito civil para investigar supostas irregularidades em um contrato da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga), que teria gerado um prejuízo de mais de R$ 25 mil aos cofres públicos. As investigações, inclusive, levaram ao pedido de afastamento do superintendente da Saev, Marcelo Cambrais, e apuram também a conduta de um outro servidor da autarquia.

Na tarde de ontem, em reunião, Marcelo Cambrais, afirmou que a autarquia já notificou a empresa para ressarcimento de eventual prejuízo aos cofres públicos, segundo apontamentos do MP. A empresa citada, por sua vez, afirma que seu advogado já está em contato com o Ministério Público para saber mais detalhes do inquérito e colaborar com os esclarecimentos dos fatos.

Investigação

A investigação teve início após a Controladoria Interna da Saev encaminhar ao MP o relatório de uma auditoria, onde foram detectadas supostas irregularidades nos serviços de substituição da rede de distribuição de água e execução de adutora de interligação na rua Itacolomi, entre as ruas Ivaí e Rui Barbosa. Os serviços foram executados por meio de um contrato com uma empresa vencedora de uma concorrência pública.

Nesta auditoria foram encontradas divergências entre os serviços pagos e os realmente executados; retirada e utilização de materiais do Almoxarifado da Saev Ambiental que já estavam contemplados na planilha orçamentária; dano ao erário calculado no valor de R$ 25.321,65; e indícios de possível conduta negligente por parte dos servidores designados para a gestão do contrato. A Controladoria identificou ainda serviços e materiais que deveriam ter seus quantitativos parcialmente suprimidos, mas que foram pagos integralmente.

“Além disso, houve a utilização de materiais e serviços da própria Saev Ambiental, de modo que a autarquia somente deveria ter pagado à empresa contratada o valor de R$ 141.363,54 ao invés dos R$ 166.705,19 que pagou, de modo que a diferença de R$ 25.321,65 é o prejuízo experimentado pelo Erário”, diz trecho da portaria que instaurou o inquérito.

Diante dos apontamentos, o Ministério Público optou por abrir o inquérito civil, tendo como investigados o atual superintendente da Saev, Marcelo Cambrais, e o servidor da autarquia, Gabriel Alves Dias Ferreira. Antes da iniciativa do MP, a Corregedoria Geral do Município instaurou uma sindicância para apurar a conduta dos servidores, como noticiado pelo A Cidade à época, mas esta ainda não foi concluída.

O relatório da auditoria realizada pela Controladoria também foi encaminhado ao superintendente da Saev Ambiental em 21 de maio de 2024 para ciência e tomadas as providências sobre o que foi apurado, contudo, com a assunção do cargo de superintendente pelo investigado Marcelo Roncolato Cambrais, o MP afirmou que não se tem notícias se foram adotadas providências e, em caso positivo, quais providências foram adotadas para reparação do Erário e apuração de responsabilidades.