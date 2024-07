Ato foi prestigiado por dezenas de militantes de esquerda e pelo deputado federal Vicentinho

publicado em 28/07/2024

Vestidos de vermelho, dezenas de militantes acompanharam a convenção (Foto: A Cidade)

A convenção partidária do PT, PV, PC do B Rede e PDT, realizada na tarde deste sábado (28), oficializou a chapa Bruno Arena e Fefeu (João Alfredo Leite Miranda Botelho) na disputa pela Prefeitura de Votuporanga. O ato, que aconteceu no salão do CPP (Centro do Professorado Paulista) contou com a presença de dezenas de militantes de esquerda e também do deputado federal Vicentinho (PT).

Bruno é advogado e empresário (proprietário do Novo Cine Votuporanga e outros empreendimentos). Na política, é um estreante, mas demonstrou habilidade na pré-campanha ao angariar o apoio da alta cúpula do PT, inclusive do presidente Lula (PT).

Em seu discurso, Bruno Arena agradeceu o envolvimento da militância de esquerda em sua pré-candidatura e pediu para que todos permaneçam unidos agora na campanha oficial que se inicia.

"No ano passado, riram da gente ao sermos os primeiros a lançar uma pré-candidatura de oposição, mas hoje eles nos temem, pois como disseram aqui hoje, um militante vale muito mais do que dez mercenários. Para mim a discussão não é mais entre direita e esquerda, mas sim entre democracia e anti democracia", disse o agora candidato Bruno Arena.

Já João Alfredo, mais conhecido como Fefeu, é economista e bancário aposentado. Ele é filho do saudoso médico João Carlos Botelho de Miranda e neto de um dos pioneiros de Votuporanga, João Gonçalves Leite.

Fefeu, por sua vez, disse que toda a esquerda de Votuporanga está engajada em um único propósito, que é vencer as eleições.

"Os grandes problemas do Brasil começam nos municípios, portanto estamos aqui carregando essa mensagem, que nos diferencia dos outros partidos", destacou.

Além da candidatura de Bruno e Fefeu, a convenção oficializou também os nomes de 16 candidatos a vereador pela federação PT, PV e PC do B . São eles:

Professor Abilinho (PV);

Alanna Liv (PV);

André Okamoto (PT);

Thiago Saran (PT);

Fabiana do Jhoninha (PT);

Dete do Tik Tok (PT);

Giuliano Storto (PV);

Guilherme Gasgues (PT);

Isaura D'Antonio (PT);

Leni Andreu (PC do B);

Cidinha Isiara (PT);

Osvaldo Assis (PT);

Pedro Inácio (PT);

Thiago Rogeri (PT);

Professora Vânia Mara (PT); e

Senilson Costa (PT).

Da redação