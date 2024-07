O partido é comandado na cidade por Dimas Geraldo, o Dimas da Converd, ligado diretamente à família Beleza

publicado em 26/07/2024

União Brasil desembarcou da pré-candidatura de Jorge Seba após confirmação de Luiz Torrinha como pré-candidato a vice (Foto: A Cidade)

Da redação

Após o anúncio oficial de Luiz Fernando Góes Liévana, o Torrinha (PL), como pré-candidato a vice-prefeito na chapa que busca a reeleição de Jorge Seba (PSD), o União Brasil, que até então estava na base aliada, emitiu um comunicado anunciando sua independência nestas eleições. O partido é comandado na cidade por Dimas Geraldo, o Dimas da Converd, ligado diretamente à família Beleza.

Como já noticiado pelo A Cidade, o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, estava entre os aliados que postulavam a vaga de vice de Jorge Seba. Ele, inclusive, chegou a se filiar no PL tendo em vista o compromisso de que a indicação teria que sair do partido. Ao ser preterido, Beleza decidiu sair do “grupão” e levar consigo o União Brasil.

“O diretório municipal do União Brasil comunica que neste momento o partido decidiu por se retirar da base de apoio da chapa do atual prefeito Jorge Seba e seguir um caminho independente nas eleições municipais de Votuporanga. A decisão foi tomada em conjunto após uma reunião com os pré-candidatos locais”, diz o comunicado encaminhado ao A Cidade pelo diretório da legenda.