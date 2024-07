Material distribuído chama programa do governador Tarcísio de “escolas-quartel”; Sab fará consultas públicas sobre a iniciativa em agosto

publicado em 30/07/2024

O professor e conselheiro da Apeoesp, João Carlos Ribeiro, trouxe a carta aberta pessoalmente ao jornal A Cidade (Foto: A Cidade)

Da redação

A Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) iniciou a distribuição em Votuporanga de uma Carta Aberta à população contra a implantação da escola cívico-militar. O material distribuído chama o programa do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) de “escolas-quartel”. Na cidade, a escola estadual Sarah Arnoldi Barbosa, o SAB, fará consultas públicas sobre a iniciativa em agosto.

O documento está sendo entregue a pais e alunos pedindo para que votem não na consulta pública. Ao A Cidade a carta foi entregue pessoalmente pelo professor e conselheiro da Apeoesp João Carlos Ribeiro, que disse ser contrário ao projeto por entender que a sociedade evoluiu e que certos tipos de comportamento já não são mais admitidos.

“Essa questão cívica e religiosa compete ao pai, à escola compete transmitir o conhecimento. Não é através de disciplina militar que vão resolver o problema da violência nas escolas, porque violência gera violência. Nós precisamos trazer o aluno pela inteligência e não criar ‘robozinhos’. Essa tentativa de militarização da escola, do aquartelamento, busca criar robôs e nós defendemos o livre pensamento”, disse o educador.

João Carlos afirmou ainda que a intervenção externa nas escolas irá criar muitos problemas e que parcerias com a polícia são bem-vindas, assim como ocorre com o Proerd e a Ronda Escolar, mas não a intervenção dentro das instituições de ensino.

“A escola é pública e laica. A comunidade é que é responsável por ela. Não existe um parecer exato até que ponto essa intervenção e aquartelamento das escolas vai funcionar. Eles dizem que o aluno hoje em dia dá tapa na cara do professor e aí nós chamamos a Polícia Militar, mas não é bem assim. Em um universo de 700 a 800 alunos, são dois ou três que dão problema, mas isso temos que desenvolver com inteligência e não de disciplina militar”, concluiu.

Escola cívico-militar

A carta da Apeoesp surge como uma resposta à notícia do A Cidade de que o SAB pode se tornar a 1ª escola cívico-militar de Votuporanga. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo publicou o edital de convocação da consulta pública para que a comunidade escolar opine sobre a implantação ou não do modelo na instituição de ensino da cidade e das demais escolas que manifestaram interesse em todo o Estado.

A partir do edital, o SAB deverá organizar reuniões com pais ou responsáveis até o dia 31 de julho para discutir o novo modelo. A opinião da comunidade escolar deve ser registrada entre os dias 1º e 15 de agosto, por meio da Secretaria Escolar Digital.