A Associação Comercial de Votuporanga anunciou ainda o horário especial nos dias que antecedem o Dia dos Pais

publicado em 18/07/2024

Glauco Ventura, presidente da ACV, ao lado do prêmio principal da campanha (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCom a presença de comerciantes, empresários, lideranças políticas e imprensa, a Associação Comercial de Votuporanga e a Flash Net Brasil lançaram, na manhã desta quinta-feira (18), a campanha promocional do Dia dos Pais. Serão mais de R$ 35 mil em prêmios, sendo que o principal deles é uma motocicleta Honda Bross zero quilômetro. O lançamento ocorreu na sede da empresa de fornecimento de internet, na rua Pernambuco, 4.074, no bairro Patrimônio Novo.Além da moto, serão sorteados cinco planos anuais de internet da Flash Net e mais cinco vales-compra no valor de R$ 1 mil cada. Os vendedores dos cupons sorteados ganham vales-compra de R$ 200 cada. A campanha começa no dia 27 de julho e termina em 10 de agosto. Para participar, basta consumir nas lojas associadas e preencher os cupons.“Em todas as nossas campanhas, estamos promovendo essas parcerias, então chamamos nossos parceiros associados a fazerem parte das ações conosco. Assim, conseguimos ter uma premiação legal e fazemos uma grande divulgação da empresa parceira”, destacou Glauco Ventura, presidente da ACV, em conversa com a reportagem do jornalO líder da Associação Comercial agradeceu e parabenizou a Flash Net pela parceria, que é também social, uma vez que a empresa está ajudando a ACV a promover e divulgar o comércio de Votuporanga. “Então é uma parceria fantástica, inédita; a Flash Net comprou a ideia, embarcou conosco e participou de tudo isso aqui, portanto é uma campanha que ficará marcada na história da nossa cidade”, acrescentou Glauco.Paulo Fernando Pascoalin, diretor da Flash Net, agradeceu Glauco e a ACV por acreditarem na empresa. “Em todas as ações da ACV, a Flash Net está envolvida de algum modo, com algum apoio ou patrocínio, assim como somos parceiros do Clube Atlético Votuporanga e de tantas outras instituições e entidades da cidade”, destacou.Ele contou que a empresa atua de Fernandópolis até São José do Rio Preto e completará 16 anos em setembro. “Começamos aqui nessa cidade, então sempre estamos juntos e tentando fazer o melhor possível. Esperamos fazer uma belíssima campanha, então contem sempre conosco”, falou.O presidente Glauco observou que o Dia dos Pais é uma das datas mais importantes para o comércio, desempenhando um papel crucial no aumento das vendas e na movimentação da economia. Celebrado no Brasil no segundo domingo de agosto, essa data especial impulsiona significativamente o consumo, à medida que filhos e familiares buscam presentear os pais com demonstrações de carinho e apreço.Nesta data, as vendas no varejo tendem a aumentar substancialmente. Lojas de diversos segmentos, como vestuário, eletrônicos, perfumes, ferramentas, e artigos esportivos, registram um crescimento considerável nas semanas que antecedem o dia. Esse aumento de demanda leva muitas empresas a criarem promoções e ofertas especiais, além de lançarem campanhas publicitárias focadas no Dia dos Pais, a fim de atrair mais clientes e maximizar as vendas. “O Dia dos Pais é a terceira data mais importante do comércio e vem meio que em uma lacuna, porque não temos muitas campanhas agora. Estamos esperando, conforme informação dos órgãos especializados, um aumento de 4% a 5% das vendas em relação ao mesmo período do ano passado”, falou.Na sexta-feira (9), as lojas ficarão abertas até as 20h. Já no sábado (10), véspera do Dia dos Pais, o comércio funcionará até às 18h.