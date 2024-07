A Cidade FM, reconhecida por sua cobertura de grandes eventos, esteve presente em mais um ano dessa festa religiosa que reúne motoristas da região

publicado em 23/07/2024

Fernanda Cipriano

A tradição e a fé marcaram, mais uma vez, a Carreata de São Cristóvão, celebrada neste último domingo em Votuporanga. A Cidade FM, reconhecida por sua cobertura de grandes eventos, esteve presente em mais um ano dessa festa religiosa que reúne motoristas da região para a bênção de seus veículos.

Em um clima de devoção e renovação espiritual, mais de 15 mil motoristas de toda a cidade participaram da carreata, honrando São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. A tradição, que já se estende por quase meio século, continua a atrair uma grande quantidade de fiéis que buscam a proteção do santo para suas viagens e suas vidas.

A Cidade FM, sempre comprometida em levar aos seus ouvintes as melhores coberturas, mobilizou sua maior equipe de transmissão para garantir que todos os momentos da celebração fossem compartilhados com a comunidade. Com repórteres espalhados por diversos pontos do percurso, a rádio trouxe todos os detalhes e emoções da carreata, reforçando seu papel como a rádio dos grandes eventos em Votuporanga.