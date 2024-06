Marcos da Costa, secretário dos Direitos das Pessoas com Deficiência, lançou ontem na cidade o programa Todas in-Rede

publicado em 28/06/2024

O secretário de Estado, Marcos da Costa, lançou o Todas in-Rede em Votuporanga ao lado de autoridades locais (Foto: A Cidade)

Da redação

O secretário de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Marcos da Costa, lançou oficialmente ontem em Votuporanga o programa Todas in-Rede e disse que o município deu agora um passo importante na independência de mulheres com deficiência. A iniciativa que oferece cursos on-line e gratuitos em áreas como trabalho, renda, direito e saúde.

A cerimônia de lançamento foi realizada na tarde de ontem, no Parque da Cultura, com a presença de autoridades municipais, como o prefeito Jorge Seba (PSD), acompanhado da primeira-dama Rose Seba, o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) e a secretária de Direitos Humanos, Karolline Bianconi (que coordena o projeto na cidade). Já a Câmara Municipal foi representada pelos vereadores Nilton Santiago (MDB), Professor Djalma (PP) e Jezebel (PP), que foram os responsáveis pela conquista do programa para Votuporanga.

“Sem dúvida, esse é um programa que atinge e vai ter resultado direto na vida dessas pessoas, como bem disse aqui o secretario e todos, a gente tem que se interessar pela vida do outro, ter empatia para entender melhor a angustia de cada um e nesse ponto a gente entende que Governo do Estado está dando uma excelente resposta e o nosso governo está acompanhando desta forma”, disse o prefeito Jorge Seba.

Durante o lançamento, a coordenadora do programa Todas-in Rede, Caroline Reis, apresentou para o público presente os ideais da iniciativa e os números que embasam todo o trabalho. Votuporanga, conforme a apresentação, tem atualmente 7.451 pessoas com deficiência, sendo 64% desse público formado por mulheres.

Ainda de acordo com os dados, apenas 38% dos trabalhadores com deficiência são mulheres e muito disse se deve a baixa escolaridade (54% delas não tem instrução ou apenas ou apenas ensino fundamental). Foi justamente para mudar essa realidade que o Todas in-Rede foi criado.

“Votuporanga dá hoje um passo importante na independência de mulheres com deficiência. Os números no Brasil em relação a violência contra mulher são dramáticos, agora quando se fala em mulher com deficiência o nível de dramaticidade muda o patamar. Esse programa visa exatamente auxiliar a mulher com deficiência na área da saúde, na área da prevenção contra violência, na área do empreendedorismo para que ela tenha autonomia financeira e na área da liderança. A gente, através desse trabalho busca dar luz a essa liderança, então é um trabalho muito bonito mesmo e emocionante como a gente vê que consegue através dele afetar diretamente e ajudar a vida das pessoas”, disse o secretário em entrevista ao A Cidade.

Em Votuporanga o projeto será coordenado pela secretaria de Direitos Humanos. A titular da Pasta, Karolline Bianconi, afirmou que o programa irá auxiliar às mulheres a conquistar cada vez mais o seu espaço no município.

“O Todas in-Rede vem para edificar os pensamentos de empoderamento feminino, o despertar da autoestima e nós enquanto secretária dos Direitos Humanos seremos o elo entre o Estado e essas mulheres. Esse curso é totalmente online, totalmente gratuito para despertar nas mulheres o interesse de estar sempre ativa e fazer a diferença na sociedade”, completou.

Já o deputado Carlão Pignatari destacou que iniciativas como essa garantem que as mulheres votuporanguenses tenham os seus direitos assegurados.

“As mulheres são uma grande força na sociedade atual e, independente da sua condição, precisam ter seus direitos assegurados. É nesse ponto que o programa atua, promovendo o empoderamento e emancipação das mulheres com deficiência do Estado de São Paulo, visando favorecer a melhoria da qualidade de vida e inclusão social. Fico feliz e agradecido em participar desse lançamento para as mulheres votuporanguenses”, concluiu o deputado Carlão Pignatari.



Vereadores intermediaram a vinda do programa para a cidade

A chegada do programa Todas in-Rede em Votuporanga ocorreu graças ao trabalho inicial dos vereadores Professor Djalma, Jezebel Silva e Nilton Santiago, que foram à São Paulo pleitear a adesão do município ao projeto. Os três acompanharam ontem o lançamento e celebraram a conquista que, segundo eles, irá fazer a diferença na vida de muitas mulheres.

“Acredito que Votuporanga vai mudar muito. Não medimos esforços para ir atrás desse projeto e vai agregar muito para nossas mulheres com deficiência. O melhor disso tudo é que tudo que a gente apresenta para o prefeito ele abraça, nosso tempo era muito curto para esse convênio e assim que foi apresentado ele abraçou juntamente com a secretaria de Direitos Humanos então isso é muito bom e vai agregar muito para nós”, destacou Jezebel.

Nilton Santiago, por sua vez, afirmou que a iniciativa irá mudar e muito a realidade de muitas mulheres da cidade. “É uma forma de empoderamento das mulheres com deficiência do nosso município, e isso assim é um ganho muito grande não só para nós, mas para toda a região e com certeza vai agregar muito às pessoas que precisam de uma especialização e que possam adentrar no mercado de trabalho ou para sua própria formação profissional e cultural”, completou.

Por fim, Professor Djalma disse que o programa, além de qualificação, irá oferecer a motivação que muitas vezes falta para as mulheres com deficiência terem uma vida mais digna.