publicado em 18/06/2024

O vereador Jura pediu que a Prefeitura busque realizar um mutirão de cirurgias de catarata em Votuporanga para diminuir a fila (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

Após oficiar o Governo do Estado sobre as longas filas de espera para o tratamento de glaucoma, que como noticiado pelo A Cidade chega a quatro anos de espera, o vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), solicitou ontem, durante a sessão da Câmara Municipal, a realização de um mutirão de cirurgias de catarata em Votuporanga. Segundo o edil, as duas doenças oftalmológicas têm preocupado os votuporanguenses.

Em seu pronunciamento, Jura afirmou que a Prefeitura, junto com a Secretaria Estadual da Saúde, poderia trazer para Votuporanga um mutirão de cirurgias eletivas, para conter e favorecer o principal objetivo que é retirar pessoas da fila desse tipo de cirurgia, oftalmológica. O vereador solicitou ainda que os pacientes sejam atendidos no município e não em outras cidades, tendo em vista que a Santa Casa é um hospital de alta complexidade.

Segundo o vereador, a demanda sobre a catarata é tão grande que os vereadores já nem sabem mais o que falar às pessoas que os procuram em busca de soluções.

Catarata

A catarata é uma doença ocular que acomete pessoas de todas as idades. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a catarata atinge cerca de 65,2 milhões de pessoas no mundo.

A catarata é uma doença que atinge o cristalino do olho (uma pequena lente natural da visão) e sua ocorrência é muito comum em pessoas idosas, devido à perda de elasticidade do cristalino, mas também pode afetar jovens e crianças. A catarata deixa o cristalino opaco, impedindo que a luz passe corretamente. Basicamente, a nitidez das imagens fica prejudicada e tudo começa ficar esbranquiçado, amarelado, turvo ou embaçado.