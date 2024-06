Agora, foi a vez do vereador Chyandelly Protetor (Republicanos) apresentar os problemas estruturais e pedir para que a Prefeitura aterre os sanitários e construa outros novos

publicado em 25/06/2024

O vereador Chandelly Protetor apresentou um vídeo na Câmara onde mostra a situação dos banheiros da praça São Bento (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

As más condições dos banheiros públicos das praças São Bento e Santa Luzia de Votuporanga voltaram a ser tema de debate na Câmara Municipal. Agora, foi a vez do vereador Chyandelly Protetor (Republicanos) apresentar os problemas estruturais e pedir para que a Prefeitura aterre os sanitários e construa outros novos.

A situação não é nova. Outros vereadores já levaram o tema para debate na Casa de Leis por conta da falta de acessibilidade dos banheiros e do uso indevido dos mesmos que, por serem “escondidos”, acabam servindo como ponto para o consumo e tráfico de drogas, além de atos sexuais e outras práticas ilegais.

“Esses banheiros estão ultrapassados, com mal funcionamento e sendo utilizados de forma errada. É uma vergonha o nosso cartão postal, onde acontecem as nossas feiras livres com mal cheiro, totalmente detonado. Não tem acessibilidade, então que enterre esses banheiros e construa outro o nível normal da praça”, disse o vereador Chandelly em seu pronunciamento na Câmara.

O vereador também questionou um contrato mantido pela Prefeitura com uma empresa terceirizada, que não estaria cumprindo com suas obrigações de manutenção dos sanitários.

“Tem uma empresa terceirizada que recebe R$ 11 mil por mês para cuidar dos banheiros, mas se for para deixar nessas condições é melhor não ter empresa nenhuma. Procurei o secretário responsável, o Fábio Okamoto, que já notificou a empresa, fez muito bem. É vergonhoso”, concluiu Chandelly.