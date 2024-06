O amigo do casal entrou em contato com a equipe do cantor, que retornou com entusiasmo e gratidão por fazer parte do momento singular

publicado em 25/06/2024

Gabriela Zen feliz ao receber o kit da turnê de 40 anos do cantor que fez parte da sua história de amor com Lucas Tobita (Foto: Arquivo pessoal)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

thabata@acidadevotuporanga.com.br

Uma trajetória de amor carrega bons momentos, e não foi diferente com o casal Lucas Tobita e Gabriela Zen, de Votuporanga que trocaram alianças em abril deste ano, reunindo familiares e amigos. Entre sorrisos e lágrimas de felicidade, o casal trocou votos e celebrou o amor, mas uma das partes que mais marcou os convidados foi a entrada da noiva, em um momento único, cheio de emoção e ao som do cantor Daniel.

Gabriela Zen, uma grande fã do cantor, sempre sonhou com um casamento repleto de momentos marcantes. Desde o início, ela acompanha a carreira do artista e nunca escondeu sua admiração pelas músicas românticas que embalaram gerações. Para encontrar o seu amado, Lucas Tobita, Gabriela escolheu a música ‘Estou Apaixonado’, o que tornou o momento ainda mais significativo para o casal.

Augusto Martins, amigo íntimo do casal, registrou um trecho da cerimônia e dias depois decidiu entrar em contato com a equipe do cantor, contando um pouco do quanto a noiva é fã do artista, e que incluiu uma canção do ídolo em um dos dias mais importantes para o casal. De prontidão a equipe de Daniel retornou o contato, e além de agradecer o carinho, enviou um kit especial da sua última turnê comemorativa de 40 anos de carreira.

Na última sexta-feira (21), Augusto esteve em Votuporanga pois era o responsável por entregar pessoalmente o presente. "Ver a felicidade da minha amiga ao receber o presente, foi incrível. Gabriela é uma fã de longa data do Daniel, e ver o quanto essa música significa para ela, especialmente nesse dia tão especial, foi realmente emocionante", compartilhou Augusto.

O vídeo da entrega do kit presente já se aproxima de 5 mil visualizações e pode ser assistido por meio do link: https://www.instagram.com/reel/C8hSS1oR9Ko/?igsh=czB3dHA2dHlhNTlo , além de que o registro da entrega continua emocionando aqueles que acompanham a história do casal. Nos comentários, muitos internautas parabenizam a cerimônia e também a equipe do cantor.