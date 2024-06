No mesmo sentido, Emerson Pereira voltou a direcionar suas críticas a Chandelly Protetor, indicando para que o mesmo encaminhe os seus benefícios, caso seja reeleito, para a causa animal

publicado em 26/06/2024

Nova discussão sobre reajuste de quase 40% para vereadores gerou debates acalorados entre os vereadores na sessão de anteontem (Foto: Assessoria)

Após a aprovação dos projetos, o presidente da Câmara, Daniel David (MDB), em declaração de voto, desabafou conclamando aos que votaram contrário aos projetos, que doem os benefícios, publicamente, na tribuna, para entidades assistenciais do município.

“Seria de uma hombridade muito grande que os que votaram contra, fizessem uma doação dessa diferença do reajuste, mas que fizesse aqui, em público, para alguma obra de caridade ou alguma entidade. Se for reeleito, venha aqui e faça a sua doação, doe para uma entidade a diferença do salário”, disse o presidente da Casa.

No mesmo sentido, Emerson Pereira voltou a direcionar suas críticas a Chandelly Protetor, indicando para que o mesmo encaminhe os seus benefícios, caso seja reeleito, para a causa animal.