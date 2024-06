Cinturão de vigilância deve ser equipado com pelo menos 100 câmeras espalhadas nas entradas, saídas e pontos estratégicos do município

publicado em 18/06/2024

Sistema de monitoramento por câmeras inteligentes será ampliado em Votuporanga; licitação será no próximo dia 27 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A Prefeitura de Votuporanga abriu um processo de licitação para a ampliação do monitoramento por câmeras inteligentes em toda a cidade, por meio do Sistema Detecta. Com o novo investimento, o cinturão de vigilância, que hoje conta com cerca de 30 equipamentos de videomonitoramento, deve ser equipado com pelo menos 100 câmeras espalhadas nas entradas, saídas e pontos estratégicos do município.

A licitação busca contratar uma empresa especializada para implantação de sistema de câmeras de videomonitoramento eletrônico em diversos pontos do Município, incluindo material, equipamentos e mão de obra. As empresas interessadas podem enviar propostas até o próximo dia 27, oportunidade em que será encerrado o procedimento licitatório com a etapa de lances.

O objetivo do projeto, conforme o prefeito Jorge Seba (PSD), é ampliar e modernizar o sistema para combater o crime e reduzir a criminalidade. “Nós já implantamos uma central de monitoramento e algumas câmeras, que inclusive já ajudaram a elucidar alguns crimes. Só que nosso plano é de ampliar esse sistema em nossa cidade”, disse o prefeito em recente entrevista à Cidade FM.

Ainda segundo Jorge Seba, a iniciativa busca fortalecer o setor de segurança pública em Votuporanga e oferecer mais ferramentas de apoio às policias Civil e Militar.

“Assim que concluirmos esse projeto nós teremos um sistema de inteligência ainda mais eficiente a serviço das nossas policias Civil e Militar, que já fazem tão bem esse trabalho. Será como se tivéssemos um policial em cada rua. Entradas, saídas, ruas do comércio, tudo monitorado com câmeras inteligentes e que serão equipadas com leitores de placas de veículos para identificar se eles estão envolvidos em algum tipo de crime, tudo isso integrado ao banco de dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública”, concluiu o prefeito.