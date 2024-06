Criminoso ficou preso em Presidente Venceslau, onde adquiriu respeito dentro da facção e chegou ao posto de ‘Progresso 17’

publicado em 12/06/2024

A DIG prendeu uma liderança financeira do PCC em Cardoso e em sua casa foram encontradas drogas e anotações do crime organizado (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) deflagrou anteontem mais uma fase da operação "Captura", desencadeada com o objetivo de prender pessoas foragidas da justiça ligadas ao PCC (Primeiro Comando da Capital). A ação, dessa vez, mirou o município de Cardoso, onde foi preso um traficante apontado como liderança financeira regional da maior facção criminosa do Brasil.

De acordo com a polícia, após intensa investigação iniciada no final de maio de 2024, os policiais da DIG apuraram informações de que um foragido da justiça estaria ocupando o cargo de “Progresso do PCC” na área 17. Este indivíduo seria responsável pela parte financeira da facção na região, além de armazenar drogas e armas em sua residência.

Durante as investigações, foi verificado que se tratava de D. S., criminoso que estava foragido há mais de um ano e possuía três mandados de prisão em aberto. Antes de ser considerado foragido, o acusado permaneceu preso na Penitenciária de “Presidente Venceslau I” por aproximadamente um mês, onde provavelmente adquiriu respeito dentro da facção, alcançando o posto de “Progresso 17”.

As investigações apontaram que D. S. estava escondido na cidade de Cardoso, onde realizava tráfico de drogas e armazenava entorpecentes e armas em sua residência. Com base nas informações coletadas e com o apoio de policiais locais, a equipe conseguiu localizar a residência do acusado.

Desta forma, representou-se pela busca e apreensão domiciliar para poder cumprir os mandados de prisão e apreender objetos ilícitos no imóvel, o que foi autorizado pela juíza da Comarca de Cardoso. Na manhã de anteontem, o mandado de busca foi cumprido e o criminoso foi encontrado em um dos quartos da residência, na companhia de sua companheira e um bebê.

No local, foram também apreendidas uma quantidade significativa de cocaína e crack, as quais seriam destinadas à venda. O homem foi conduzido à sede da DIG, onde a autoridade policial deu cumprimento aos mandados de prisão em aberto e o prendeu em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após a formalização da prisão, ele foi encaminhado à carceragem onde foi colocado à disposição da Justiça.

