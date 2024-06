A iniciativa, que é liderada por Senac, Sincomércio, Sebrae e ACV, visa proporcionar capacitação aos profissionais do comércio

publicado em 18/06/2024

O evento de lançamento do Inova Comércio 2024 será na sede da Associação Comercial de Votuporanga (Foto: ACV)

Daniel Marques

Será lançado na manhã desta terça-feira (18), às 8h30, na Associação Comercial de Votuporanga, o Inova Comércio 2024, projeto que tem como objetivo principal oferecer educação profissional gratuita aos trabalhadores do comércio local.

A iniciativa, que é liderada por Senac, Sincomércio, Sebrae e ACV, visa proporcionar capacitação e desenvolvimento para os profissionais do setor, promovendo assim um melhor desempenho do comércio, das empresas e, consequentemente, da economia local. O Inova Comércio 2024 pretende ser uma plataforma de transformação, capacitando os trabalhadores para que possam atender melhor as demandas do mercado e contribuir para o crescimento sustentável do comércio em Votuporanga.

O lançamento reunirá a classe empresarial da cidade em um espaço de discussão e apresentação do projeto. Os organizadores esperam que a presença dos empresários seja significativa, pois a colaboração e o apoio deles são fundamentais para o sucesso da iniciativa. Durante o encontro, serão apresentadas as diretrizes do Inova Comércio 2024 e os benefícios que o projeto pode trazer para o comércio local.