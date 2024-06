A procura por presentes vai desde produtos personalizados que representam o amor do casal, até peças para o dia a dia como roupas e perfumes

Comerciantes de Votuporanga revelam a média de preço dos presentes para este Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados é comemorado nesta quarta-feira (12), e visto por muitos como oportunidade de demonstração do carinho e afeto em uma relação, resultando em movimento econômico no comércio de Votuporanga, entusiasmando comerciantes de vários setores. A procura por presentes para a pessoa amada vai desde produtos personalizados que representam o amor do casal, até presentes para o dia a dia, como roupas, perfumes, chocolates, entre outros.

Um levantamento feito pelo A Cidade junto a alguns comerciantes revela que, em média, os namorados votuporanguenses têm gastado entre R$100 e R$150 com o presente da pessoa amada. É o que explica, por exemplo, o florista da Floricultura Progresso, da rua Pernambuco, Rodolfo Hadad.

“Os produtos mais procurados são as cestas com ursinhos e buquês de rosa. As cestas também têm uma variedade de valores bem bacana, se a pessoa chegar e falar que tem R$100 para investir a gente consegue montar kits de acordo com o valor, como se fosse um self-service com os kits de flores, chocolates e ursinhos. Diferente dos buquês que vão de R$100 à R$300, as cestas são com valores mais acessíveis, desde R$ 50 à R$ 500”, disse. A média, portanto, está entre R$ 100 e R$ 150.

Já na loja Remoli o valor do investimento continua na média, e segundo a vendedora Mônica Moretti os valores são acessíveis para todos os bolsos. “A procura para presentear o público masculino é muito grande aqui na loja, temos jaquetas de sarja, jaquetas de tricô, coletes, e a camisaria, que é parte mais procurada. Temos valores que variam, desde uma camiseta R$89,90 até a jaqueta de R$499,90. Agora os namorados também conseguem presentear as amadas com a Remoli. Oferecemos as camisas femininas, de linho e de algodão que são peças totalmente românticas e atemporais”, completou.

Ainda nessa média de preço, a procura por chocolates tem sido intensa na Cacau Show nos últimos dias. Segundo a vendedora Samara Dellatim, cestas e caixas de bombons estão no topo dos mais pedidos.