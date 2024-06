Nesta semana, o Poder Executivo Municipal anunciou a mais recente novidade no aplicativo Conecta Votuporanga

publicado em 13/06/2024

O aplicativo Conecta Votuporanga já é conhecido por integrar uma série de serviços essenciais para a população (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Adotar um animal de estimação é um gesto de amor que transcende a simples ação de oferecer um lar. É um compromisso de cuidado, carinho e responsabilidade com uma vida que muitas vezes foi abandonada ou negligenciada. Nesta semana, o Poder Executivo Municipal anunciou a mais recente novidade no aplicativo Conecta Votuporanga: o módulo “Adote um Pet”. O app está disponível para download nas lojas App Store e Play Store, oferecendo aos moradores uma maneira prática e inovadora de adotar animais de estimação.

O Conecta Votuporanga já é conhecido por integrar uma série de serviços essenciais para a população. Entre as funcionalidades existentes estão os atendimentos da Ouvidoria, consultas e pagamentos de IPTU, emissão de Nota Fiscal, acesso à Transparência Municipal, serviços da Saev Ambiental, orientações do Procon, o Informe Dengue, informações sobre Vagas de Emprego, além de notícias e diversos outros serviços. Com a adição do módulo “Adote um Pet”, o app se consolida ainda mais como uma ferramenta completa para os cidadãos.

Para utilizar o novo serviço, os usuários devem abrir o aplicativo Conecta Votuporanga e selecionar a opção de adoção de animais. A partir daí, será possível visualizar uma lista detalhada de cães e gatos que estão disponíveis para adoção. Depois, o usuário deve seguir os procedimentos legais estabelecidos para finalizar o processo de adoção e levar o pet para casa.

Ao facilitar o processo de adoção, o município espera aumentar o número de animais adotados e reduzir a quantidade de pets abandonados nas ruas. “É inovação, conectividade, responsabilidade social e sustentabilidade no modo on”, destaca a Prefeitura.

