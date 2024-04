Prefeito em exercício já teve agenda cheia ontem, inclusive representou Votuporanga em um evento com o vice-governador Felicio Ramuth

publicado em 11/04/2024

Cabo Valter assumiu ontem o comando da Prefeitura de Votuporanga em virtude das férias do prefeito Jorge Seba (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

O vice-prefeito Cabo Valter (PP) assumiu nesta quarta-feira (10), o comando da Prefeitura de Votuporanga em razão das férias do prefeito Jorge Seba (PSD). Junto da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, o chefe do Executivo Municipal deve ficar afastado da Administração pelo prazo de sete dias, período em que fará uma viagem em família para comemorar seu aniversário, que é dia 16 de abril.

Essa é a terceira vez que Cabo Valter assume o posto de prefeito em exercício. Seba já se afastou para férias em outras duas oportunidades, sempre por curtos períodos, para viagens familiares. A última foi em dezembro de 2022.

“Rose e eu vamos descansar por alguns dias para repor as energias e reunir a família. Nossa equipe de secretários continua trabalhando junto ao prefeito em exercício, Cabo Valter, grande parceiro que tem me auxiliado durante todo esse tempo de trabalho pela nossa cidade”, disse o prefeito antes de se ausentar.

Frente à Prefeitura, Valter já teve agenda cheia ontem. Seu primeiro compromisso foi em Araçatuba, onde representou Votuporanga no “Fórum Regional Cidades Inteligentes, Resilientes e Sustentáveis”. O evento reuniu prefeitos de toda a região e contou com a presença do vice-governador Felicio Ramuth.