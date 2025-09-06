Web série ‘Guias de Luz – A Ancestralidade’ será exibida no cinema do Parque da Cultura

publicado em 09/09/2025

Web série ‘Guias de Luz – A Ancestralidade’ será exibida no cinema do Parque da Cultura (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA web série “Guias de Luz – A Ancestralidade”, realizada pelo Programa Bolsa Cultura 2025, será exibida no dia 27 de setembro, sábado, às 19h, no Cinema Cultural, localizado no Parque da Cultura, em Votuporanga.De acordo com os organizadores da ação, o projeto consiste em uma série audiovisual de seis episódios que apresenta a história das principais entidades da Umbanda, entre elas o Caboclo, o Preto Velho e Exu. A proposta central é proporcionar maior visibilidade às religiões de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda, valorizando e respeitando esse movimento cultural e religioso, reconhecido por sua relevância histórica assim como outras tradições religiosas.O principal objetivo da produção é oferecer um conteúdo didático e artístico sobre as entidades da Umbanda, desmistificando suas histórias a partir da narrativa de cada personagem. Além disso, a série aborda a temática da intolerância religiosa, destacando a importância do respeito à diversidade e promovendo a integração entre os povos de terreiro. A iniciativa busca fornecer informação e cultura, pilares essenciais dessas tradições.Com a exibição presencial dos episódios também nos terreiros de Votuporanga, o projeto amplia o alcance da proposta, permitindo que o processo criativo seja compartilhado com as comunidades religiosas. Nessas ocasiões, atores e equipe de direção discutem os desafios e experiências de interpretar personagens muitas vezes distantes da realidade midiática, como “Exu Tranca Ruas” e “Cabocla Jurema”, entre outros. A web série pretende, assim, estimular o diálogo sobre identidade cultural, memória e respeito às diferentes expressões de fé.O projeto foi realizado com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio do Programa Bolsa Cultura 2025, via Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.