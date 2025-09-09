O jornalista e estrategista político votuporanguense Júlio Junior, anunciou o lançamento do livro “Eleições: vencer ou vencer”

publicado em 09/09/2025

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO jornalista e estrategista político votuporanguense Júlio Junior anunciou nesta semana o lançamento de seu mais novo trabalho: o livro “Eleições: vencer ou vencer”. A obra reúne dicas, técnicas e experiências acumuladas em mais de 50 anos de atuação em campanhas políticas pelo Noroeste Paulista e outras regiões do Estado de São Paulo.Júlio Junior trabalhou no jornalna década de 80 e tem passagens também por outros veículos de comunicação da região. Mas, foi no marketing político que ele se encontrou profissionalmente.Sua primeira campanha política foi em 1968, quando trabalhou na eleição de Henrique Costa a prefeito de Planalto-SP. Desde então, ele segue com seu trabalho nos bastidores da política. Em Votuporanga, por exemplo, ele atuou nas campanhas a prefeito de João Nucci, Mário Pozzobon e Atílio Pozzobon Neto.Em 2013 ele trabalhou na eleição de Carlão Pignatari a deputado estadual e desde então atua como seu assessor, sem deixar de lado os bastidores da política nos municípios da região.“Você já pensou quantas campanhas eleitorais são perdidas mesmo antes de começar? Não por falta de vontade, mas por falta de estratégia, foco e conhecimento sobre quem realmente importa, o eleitor. Depois de mais de 50 anos de experiência em campanhas políticas, decidi compartilhar tudo o que aprendi. Esse livro é mais do que teoria, é um mapa da mina para quem leva a política a sério e quer fazer história”, destacou Júlio Junior.A obra reúne um passo a passo para estruturar campanhas eleitorais, abordando desde a preparação inicial e análise do eleitorado até as estratégias de rua e comunicação digital, consideradas hoje fundamentais no processo eleitoral. A apresentação do autor na publicação é feita pelo renomado advogado e consultor em direito público e eleitoral Jerônimo Figueira Costa Filho.O livro está sendo vendido de forma direta com o autor, ao valor de R$ 48, com entrega via Correios. Os interessados podem adquirir a obra exclusivamente pelo WhatsApp (17) 99601 - 6475.