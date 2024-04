Um dos ‘pontilhões’ é na Chácara das Paineiras e já foi até licitado; o outro solicitado é para ligar o Jardim Barcelona ao 6° Distrito

publicado em 25/04/2024

O prefeito Jorge Seba, seu vice Cabo Valter e o deputado estadual Carlão Pignatari estiveram no DER para tratar de várias obras (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSD) segue com uma agenda intensa de reuniões em São Paulo em busca de recursos e para destravar obras importantes para Votuporanga. Acompanhado do vice-prefeito Cabo Valter (PP) e do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), o chefe do Executivo Municipal participou de um encontro com o superintendente do DER (Departamento de Estradas e Rodagens), Coronel Sérgio Codelo, onde tratou de reivindicações antigas da cidade.

A primeira delas é a construção de uma nova alça de acesso à Rodovia Euclides da Cunha pela avenida José Marão Filho, pouco à frente da esquina da marginal com a rua Pernambuco, nas proximidades do Posto Vilar. O pedido atende a uma reivindicação antiga de motoristas que, atualmente, precisam percorrer quase que a marginal inteira para acessar a pista sentido a Rio Preto.

Para se ter uma ideia, desde o início da avenida, nas proximidades do Ville Hotel Gramadão (fim da avenida das Nações), os motoristas só conseguem acessar a rodovia após o cruzamento com a avenida Antonio Augusto Paes (do Lanchopão), um trecho de aproximadamente 2,5km. Isso acaba atrapalhando o trânsito naquela região, principalmente em horários de pico, por conta do grande fluxo de caminhões e carros de outros municípios.

Viadutos

Ainda durante o encontro, Seba Cabo Valter e Carlão trataram da duplicação da Rodovia Péricles Bellini e de um viaduto ligando Jardim Barcelona ao 6° Distrito Industrial. Trata-se também de uma reivindicação antiga, principalmente em relação ao pontilhão, já que muitos trabalhadores das empresas instaladas no 6º Distrito se arriscam ao cruzar a pista em um acesso irregular.

Além do pedido do novo viaduto, a comitiva votuporanguense também discutiu o progresso do projeto de um viaduto sobre a Rodovia Péricles Bellini, que ligará o bairro Chácara das Paineiras à vicinal Nelson Bolotário (famosa subida da morte). O pontilhão foi prometido em junho de 2022 pelo então governador Rodrigo Garcia (PSDB), durante a inauguração da Clínica Pet em Votuporanga e no ano passado foi aberto o processo licitatório para a obra.

Durante a reunião, Seba questionou o andamento deste processo e também cobrou mais agilidade. No local, devem ser investidos cerca de R$ 16 milhões para a construção do viaduto, que terá cerca de 130 metros e formato curvo, preservando a região.

Vicinais