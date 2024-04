Cinturão de vigilância deve ser equipado com pelo menos 200 câmeras espalhadas nas entradas, saídas e pontos estratégicos do município

publicado em 09/04/2024

O objetivo do projeto, conforme o prefeito, é ampliar e modernizar o sistema para combater o crime e reduzir a criminalidade Foto: Assessoria

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga deve lançar nos próximos dias um edital de licitação para a ampliação do monitoramento por câmeras inteligentes em toda a cidade, por meio do Sistema Detecta. Com o novo investimento, o cinturão de vigilância, que hoje conta com cerca de 30 equipamentos de videomonitoramento, deve ser equipado com pelo menos 200 câmeras espalhadas nas entradas, saídas e pontos estratégicos do município.

O anúncio foi feito pelo prefeito Jorge Seba (PSD) em entrevista ontem à Cidade FM. O objetivo do projeto, conforme o prefeito, é ampliar e modernizar o sistema para combater o crime e reduzir a criminalidade.

“Nós já implantamos uma central de monitoramento e algumas câmeras, que inclusive já ajudaram a elucidar alguns crimes. Só que nosso plano é de ampliar esse sistema em nossa cidade com 200 câmeras e já destinei recursos para isso, inclusive já temos o projeto pronto e estamos prestes a soltar um edital de licitação com esta finalidade”, disse o prefeito.

Ainda segundo o prefeito, a iniciativa busca fortalecer o setor de segurança pública em Votuporanga e oferecer mais ferramentas de apoio às policias Civil e Militar.