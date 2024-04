PP e PSD foram os partidos que receberam o maior número de vereadores com mandatos; MDB segue forte e Republicanos é fortalecido

publicado em 06/04/2024

Infográfico do A Cidade mostra para quais partidos migraram os vereadores na janela partidária (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Com o fim da chamada janela da infidelidade partidária, nove dos atuais 15 vereadores que ocupam cadeiras na Câmara de Votuporanga confirmaram ontem a troca de partido, de olho nas eleições de outubro deste ano. PP de Valmir Dornelas e do deputado federal Fausto Pinato, e o PSD, do prefeito Jorge Seba e Gilberto Kassab, foram os partidos que receberam o maior número de parlamentares com mandatos, com quatro vereadores cada um.

Para o PP migraram a vereadora Sueli Friósi, que estava no Avante, Serginho da Farmácia, ex-PSDB, além de Professor Djalma e Jezebel Silva, que abandonaram o barco do Podemos. A legenda conta ainda com nomes considerados promissores, como o do ex-superintendente da Saev, Professor Casali, do empresário Marcão Braz, o líder comunitário Rodrigo Colorido e o suplente de vereador Reganin, dentre outros.

“Montamos um bom time e acredito que possamos fazer de duas a três cadeiras. Agora é trabalhar forte para conseguir o resultado nas urnas”, disse o presidente do PP, Valmir Dornelas.

Já o PSD permanece com Thiago Gualberto, que foi eleito pelo partido, e ganha o reforço de Emerson Pereira (saindo do PSDB), Meidão e Missionária Edinalva (que deixam o União Brasil). Outros nomes de peso também foram agregados, como o do Leandro do Procon, do ex-vereador Vilmar da Farmácia e o advogado Carlos Silvério.

O Republicanos, do governador Tarcísio de Freitas e dirigido localmente pelo secretário de Cidade, Fábio Okamoto, trouxe para suas fileiras Chandelly Protetor (ex-Podemos) e o agora ex-vereador Carlim Despachante, que abandonou o ninho tucano. Engrossam ainda o time nomes como o do ex-vereador Elinton Sette e do servidor público Ricardo Bozo.

Por fim, também trocou de legenda o vereador Osmair Ferrari, que saiu do PSDB para ir para o PL - presidido na cidade pelo secretário de Esporte Marcello Stringari e regionalmente pelo deputado federal Luiz Carlos Motta. A sigla também tem nomes considerados fortes, como o do ex-secretário de Trânsito, Marcos Moreno, Ortiz do espeto, o suplente de vereador Fernandinho, os influencers Caio Freitas e Nayara Canato, Jane, Jalinho, dentre outros.

“Nosso grupo está fechado e vai trabalhar bastante para conquistar o maior número de votos possível. Se tudo correr como planejado, contando também com os votos de legenda, acredito que conseguimos fazer de duas a três cadeiras”, destacou Marcello Stringari, presidente do PL.

Ficam

Enquanto o Podemos e o PSDB praticamente se desmontaram, com a saída de todos os vereadores que se elegeram pela legenda, o MDB, presidido por José Antonio Tatai e comandado na região pelo deputado estadual Itamar Borges, segue praticamente com a mesma estrutura. Daniel David, Nilton Santiago e Valdecir Lio, que foram eleitos pelo partido em 2020, permanecem e a sigla ganhou ainda o reforço de outros nomes de peso, como o do ex-secretário de Cidade, Marcelo Coienca e o ex-vereador Gaspar.

“Mantivemos nosso grupo unido e agregamos mais alguns nomes. As perspectivas são as melhores possíveis”, concluiu Tatai dirigente do MDB local.