O Bar Dom Pedro promove o show que deve reunir um grande público em Votuporanga

publicado em 06/04/2024

Dino Fonseca se apresenta hoje no Assary Clube de Campo (Foto: Divulgação)

Daniel Marques

Um dos grandes expoentes do flashback em todo o Brasil se apresenta hoje no Assary Clube de Campo, em Votuporanga, a partir das 20h. Trata-se do cantor Dino Fonseca, que é sucesso total na internet. O Bar Dom Pedro promove o show que deve reunir um grande público da cidade e região.

Com um repertório que mescla pop, rock e flashback, Dino Fonseca tem conquistado cada vez mais espaço no cenário musical nacional. Sua última apresentação em Votuporanga, no Bar Dom Pedro, foi um verdadeiro sucesso, com ingressos esgotados rapidamente.

Durante todo o período de divulgação do evento, a rádio oficial do evento, a Cidade FM 94,7, sorteou convites para os ouvintes. Com mais de 150 milhões de plays nas plataformas musicais, Dino Fonseca tem cativado um público fiel, que não quer perder a oportunidade de vê-lo ao vivo.

Para completar a noite, a banda Faixa Adicional, de Ribeirão Preto, também subirá ao palco, garantindo muito rock nacional e internacional.

Dino Fonseca, além de sucesso nos palcos, também é reconhecido na internet, sendo o idealizador do projeto “Acoustic Sessions”, onde apresenta clássicos do rock e flashback interpretados por artistas de renome internacional, como Roxette, Rod Stewart, Billy Ray Cyrus e Elton John, entre outros.