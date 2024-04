Bento Cardoso e Laert José Modé Pereira. Ambos possuem um histórico de trabalho na comunidade

publicado em 10/04/2024

Familiares e amigos de Bento Cardoso e Laert José Modé Pereira acompanharam a sessão de homenagens póstumas (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

Ainda durante a sessão ordinária desta segunda-feira (8), a Câmara de Votuporanga aprovou mais duas homenagens póstumas a dois cidadãos votuporanguenses: Bento Cardoso e Laert José Modé Pereira. Ambos possuem um histórico de trabalho na comunidade.

De autoria da vereadora Jezebel Silva (PP), e aprovado por unanimidade na Câmara, a rua Projetada 10 no Parque Residencial Riviera passa a se chamar ua Laert José Modé Pereira. A votação foi acompanhada por amigos e familiares presentes nas galerias do plenário.

No decorrer da sua história de vida, Laert trabalhou por alguns anos na concessionária Marabú de Votuporanga, e anos depois, veio a ser sócio proprietário da tradicional empresa La Som Eletrônica de Votuporanga. Quando era criança, sempre falava que amava ver aviões e quando cresceu, investiu e foi pioneiro no hobby de aeromodelismo no município.

Laert era casado com Nilda Pianta Pereira, e desse enlace conceberam dois filhos, Jaqueline e Caio, e uma neta, Laura Helena. Ele faleceu no dia 29 de abril de 2021, deixando um vasto círculo de amizade, principalmente na Paróquia São Bento, onde foi ministro extraordinário da eucaristia.

Bento Cardoso

Já Bento Cardoso foi homenageado por iniciativa do vereador Valdecir Lio (MDB) e irá denominar a atual rua Projetada 2, localizada no bairro Jardim Portuga. Familiares e amigos também acompanharam a votação na Câmara.

Bento chegou em Votuporanga em 1986, fixando residência na rua Marcelino Pires Bueno, no bairro Pozzobon. Trabalhou nas ruas da cidade vendendo peixe fresco como ele sempre gritava. Bento era de família católica e sempre foi ativo nos trabalhos da comunidade.