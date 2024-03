Alvo de reclamações, serviço de roçagem em praças, avenidas e outros espaços públicos ganhará um reforço da iniciativa privada agora

publicado em 22/03/2024

Serviço de limpeza, poda e roçagem irá ganhar o reforço de uma empresa contratada pela Prefeitura para uma espécie de ‘mutirão’ (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

Alvo de reclamações na Câmara Municipal, nas redes sociais e também nas ruas, o setor de limpeza de áreas públicas de Votuporanga irá ganhar um reforço da iniciativa privada. A Prefeitura homologou ontem a contratação de uma empresa que será responsável por uma espécie de ‘mutirão de limpeza’ por toda a cidade, principalmente em praças, canteiros de avenidas e terrenos públicos.

Para o serviço, que faz parte também das ações de combate à Dengue, a Administração Municipal estimou um gasto da ordem de R$ 396 mil pelo prazo de um ano. A vencedora da licitação foi a C&F Empreendimentos Elétricos, Telefônicos e Serviços Ltda, a conhecida Cantoia & Figueiredo, de Votuporanga.

A empresa terá que colocar à disposição da Prefeitura, no mínimo, 12 trabalhadores por dia, entre tratoristas, motoristas e operadores de serviços de limpeza, roçagem e poda, além de coletores e também um coordenador de equipe. A contratada também terá que fornecer equipamentos como tratores, caminhões e outros materiais utilizados na execução do serviço.

De acordo com o contrato, a partir do momento do recebimento de uma reclamação e da emissão da ordem de serviço, a empresa terá o prazo de três dias para executar a limpeza, inclusive com a remoção e destinação dos detritos.