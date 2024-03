Votuporanga está entre as cidades contempladas e receberá verba no valor de R$ 2.765.371,03 do Governo Federal

publicado em 23/03/2024

Em novembro do ano passado, a Secretaria Municipal da Saúde protocolou o pedido dos recursos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

Anunciado nesta semana pelo Ministério da Saúde, o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC Saúde) terá investimento de R$ 767,9 milhões para a construção de 291 Unidades Básica de Saúde em 239 municípios do Estado de São Paulo. Votuporanga está entre as cidades contempladas e receberá verba de R$ 2.765.371,03.

Ao jornal A Cidade, a Secretaria Municipal da Saúde informou que obteve a confirmação de que a proposta para receber recursos do Novo PAC para construção da nova sede para o Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso” foi aprovada. No entanto, o município precisa aguardar a efetivação da liberação do recurso para dar início ao processo de licitação para construção. Atualmente, a Unidade está instalada na rua Amélio João Gossn, 2.006, no bairro Jardim das Palmeiras I, e a nova sede será construída em terreno da Prefeitura, localizado no bairro Monte Alto.

“Essa nova sede da unidade de saúde vem para somar às inúmeras ações que nosso Governo vem implantando para melhorias no atendimento da nossa população, entre elas, a ampliação dos atendimentos que passaram a ser das 7h às 19h; o aumento da capacidade de análises do nosso Laboratório Municipal; contratação de mais profissionais de saúde; entre outros avanços em áreas específicas como, por exemplo, a construção do CAPS i, voltado para atendimento de crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes”, relembrou o prefeito Jorge Seba.

De acordo com o Governo Federal, ao todo o Novo PAC Saúde beneficiará mais de 1,5 mil municípios em 26 estados brasileiros, contribuindo para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar de mais 8,6 milhões de pessoas que poderão ser atendidas pela Atenção Primária do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Governo destaca ainda que a iniciativa também viabiliza a ampliação do número de equipes de Saúde da Família (eSF), de Saúde Bucal (eSB), de multiprofissionais (eMulti) e de Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O investimento total é de R$ 4,2 bilhões.

Entre os dez tipos de equipamentos ou de obras oferecidas pelo Novo PAC Saúde, os pedidos de novas UBS representaram o maior número de propostas feitas pelos estados e municípios: 5.665 propostas, referentes a 3.001 territórios. Os critérios de seleção priorizaram maior vulnerabilidade socioeconômica do município; maiores vazios assistenciais na Atenção Primária; locais com menores índices de cobertura de Estratégia de Saúde da Família; e adesão ao projeto arquitetônico de referência.

