publicado em 20/03/2024

Evento com a presença de lideranças marcou o início do projeto de interligação do Jardim Universitário com o São Cosme (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSD) anunciou ontem, durante um evento com a presença de lideranças políticas e empresariais da cidade, o início dos trabalhos para a interligação das avenidas Anastácio Lasso, no bairro São Cosme, com a Sebastião Vaz de Oliveira, no Jardim Universitário. A obra, além da mobilidade urbana, pretende gerar ainda mais segurança hídrica ao município por meio do córrego Marinheirinho.

A iniciativa promete resolver três problemas de uma vez só: garantir a mobilidade urbana entre os bairros São Cosme e Jardim Universitário, gerar ainda mais segurança hídrica ao município por meio da criação de uma nova “mini-represa” e conter o assoreamento da Represa Municipal.

A primeira etapa da obra será realizada pela Saev Ambiental. De acordo com o superintendente da autarquia, Gustavo Vilela, que também participou do anúncio, será construída uma barragem de recebimento, amortecimento e equalização das águas de chuvas, no entorno do Córrego Marinheiro, no trecho localizado à montante da Represa Municipal de Captação “Prefeito Luiz De Haro.

“O objetivo da obra é a contenção de resíduos para proteção da Represa, que faz parte do complexo de armazenamento de águas para o abastecimento público”, disse Gustavo Vilela.

O valor desta primeira fase da obra, no que se refere à Saev Ambiental, está previsto em R$ 5,9 milhões, conforme edital de abertura de licitação que será publicado no Diário Oficial do Município. O prazo para a execução desta obra é de até 12 meses. A obra de interligação evita também que derramamentos de óleo, por meio de possíveis acidentes na rodovia Euclides da Cunha, cheguem até a Represa Municipal.

Concluída a construção da barragem, posteriormente segue-se para a etapa de asfalto, calçamento e iluminação que resultará em melhorias na mobilidade urbana, criando, assim, uma grande via no entorno do linhão, ligando toda a região norte a leste da cidade.

“Além da relevância desta obra em termos de mobilidade urbana, temos a importância no caráter ambiental já que ela reduzirá impactos significativos visando proteger nosso manancial de abastecimento”, reforçou Luciano Passoni, superintendente adjunto da Saev Ambiental e que também participou do anúncio.

O prefeito Jorge Seba, por sua vez, destacou a importância da obra também do ponto de vista de urbanização. Trata-se de mais uma etapa do Anel Viário de Votuporanga o que, segundo o chefe do Executivo Municipal, tende a valorizar toda aquela região da cidade.