Osmair Ferrari apresentou nesta semana uma indicação solicitando que a Saev Ambiental divulgue nas faturas de água e esgoto do novo número telefônico da empresa responsável

publicado em 17/02/2024

O vereador Osmair Ferrari pediu para que a Saev divulgue nas contas de água o telefone de contato para o serviço de iluminação pública (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O vereador Osmair Ferrari (PSDB) apresentou nesta semana uma indicação solicitando que a Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga) divulgue nas faturas de água e esgoto do novo número de contato telefônico da empresa responsável pela manutenção da iluminação pública no Município. Segundo ele, a população precisa saber para quem ligar em caso de problemas com a iluminação.

Como já noticiado pelo A Cidade, o prefeito Jorge Seba (PSD) assinou no início do mês o contrato com a nova empresa responsável pela manutenção da iluminação pública em Votuporanga, a RSM Engenharia, que tem sede registrada na cidade de Bálsamo.

O serviço foi alvo diversas reclamações e polêmicas na Câmara Municipal nos últimos anos, de forma que se espera que agora o problema com os vários pontos escuros espalhados pela cidade seja solucionado. Para que isso aconteça, no entanto, Osmair afirma que toda a população precisa ter acesso fácil ao telefone da empresa na hora de solicitar a troca de lâmpadas queimadas.

“É preciso divulgar o novo 0800 pelas redes sociais, na imprensa local e de todas as formas possíveis para facilitar o acesso à população. A divulgação por meio das faturas de água e esgoto daria maior publicidade a essa mudança, já que são várias as ligações de munícipes aos vereadores querendo saber o número de contato telefônico da empresa para solicitarem serviços de manutenção nos bairros da cidade”, destacou Osmair.