A cidade tem mais de 350 casos positivos e 1.243 ocorrências em investigação

publicado em 23/02/2024

Cidade está em alerta (Foto: Divulgação/Fiocruz)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCom mais de 350 casos positivos de dengue e outras 1.234 ocorrências em investigação, Votuporanga decreta epidemia da doença. Na manhã desta sexta-feira (23), às 10h30, no Paço Municipal, o prefeito Jorge Seba assinará o “Decreto de Estado de Epidemia de Dengue”.A Secretaria Municipal da Saúde lembra que o combate à doença é realizado em conjunto entre o Poder Público e a população. Em sequência às ações de intensificação do combate à dengue, a Secretaria da Saúde realizará, neste sábado (24), um mutirão nos bairros Residencial Colinas, Jardim Canaã e Monte Líbano. Os agentes de saúde percorrerão as ruas realizando o trabalho de visitas casa a casa, das 7h às 13h.A secretária da Sáude, Ivonete Félix, reforça a importância da união de forças entre população e Poder Público para combater o mosquito. “É muito importante que a população receba os agentes em suas casas e sigam as orientações repassadas pelos profissionais com o intuito de eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti”, aponta.Além da prevenção realizada durante o ano todo pela Prefeitura, é necessário também a conscientização e colaboração da própria comunidade em adotar medidas preventivas e manter os cuidados permanentemente em seus domicílios.A Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde orienta a população a deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que podem acumular água; limpar calhas; tampar caixas d'agua e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais frequentemente com água, bucha e sabão.