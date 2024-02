Cooperativa diz que não haverá interrupção nos serviços e que não irá apenas assegurar a qualidade do atendimento e sim melhorá-lo

publicado em 02/02/2024

Assembleia realizada na noite de anteontem em Rio Preto definiu pela compra da Unimed de Votuporanga (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada na noite de anteontem, a Unimed de Rio Preto aprovou a aquisição das carteiras de beneficiários da Unimed Votuporanga. A transação, que deve ser concluída em um prazo de seis meses, foi aprovada com os votos favoráveis de 127 cooperados e uma abstenção.

Procurada pelo A Cidade, a Unimed de Rio Preto, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que não é possível divulgar os valores da negociação, em razão de cláusulas de confidencialidade.

No que tange à integração dos profissionais de saúde e do corpo clínico da Unimed de Votuporanga com a estrutura da Unimed de Rio Preto, foi informado que os médicos que anteriormente eram cooperados passarão a ser credenciados pela cooperativa rio-pretense.

Quanto às garantias e medidas para assegurar a continuidade e qualidade do atendimento aos usuários do plano de saúde em Votuporanga, a cooperativa enfatizou estar seguindo todos os trâmites legais necessários e expressou o compromisso não apenas de manter a qualidade do atendimento, mas também de buscar melhorias.

O jornal A Cidade também questionou a Unimed de Rio Preto se após a conclusão da transação há pretensões de promover algum tipo de reestruturação no atendimento em Votuporanga e se isso implicará em demissões. Em resposta, a instituição afirmou que isso será definido posteriormente, mas haverá reestruturação para garantir ainda mais a qualidade dos serviços prestados.

Além da Unimed de Votuporanga, na mesma assembleia a cooperativa de Rio Preto decidiu também incorporar a Unimed de Fernandópolis.