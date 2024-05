O caso clínico de Ana Lívia ganhou notoriedade porque o doador do órgão surgiu no menor tempo na história do HCM

publicado em 15/05/2024

Apenas 5 horas após o hospital incluir Ana Lívia na lista de espera pelo órgão, surgiu a doadora compatível (Foto: Divulgação)

Após 66 dias do transplante de coração que salvou sua vida na CardioPedBrasil®, a paciente Ana Lívia Prado, de 3 anos, recebeu alta hospitalar na manhã desta segunda-feira (13 de maio). O caso clínico de Ana Lívia ganhou notoriedade porque o doador do órgão surgiu no menor tempo na história do HCM. Apenas 5 horas após o hospital incluir Ana Lívia na lista de espera pelo órgão, surgiu a doadora compatível, uma menina com a mesma idade, falecida em Cuiabá.“A sensação é de vitória, de ir embora com ela bem. Como mãe esse tempo de internação foi doloroso, mas ao mesmo tempo gratificante ver o quanto ela é forte. A cada dia vendo a força dela, me motivava também para acreditar que tudo ia ficar bem. Ela sempre foi minha fortaleza. Agora quando chegar em casa quero ver meus filhos, estou com saudades dele e a Ana Lívia também. Agradeço ao HCM que é um hospital sem igual, nunca imaginei que teria um lugar com tanto cuidado não só com a minha filha, mas comigo também. Obrigada a cada um dos profissionais da equipe multidisciplinar”, disse a mãe Talissa.Dra. Alexandra Ciscar Barufi, cardiologista, ressaltou as boas condições de saúde da pequena e os cuidados após a alta. “O coração da Ana Lívia está forte e agora ela recebeu alta em boas condições. Agora ela continua em acompanhamento médico conosco e segue com as medicações de controle. Nesse primeiro ano de transplante ela não poderá voltar para a escola por conta da imunidade, apenas em casa com a família”, afirmou.É mais uma vitória de Ana Lívia que teve uma miocardiopatia dilatada, em que o coração é muito maior do que o normal para sua idade, equivalente ao de um adulto. Seu nome foi incluído na lista de espera às 8h30 do dia 8 de março e, às 13h30, a equipe do HCM foi avisada de que havia um doador compatível.Ana Lívia foi transferida do Hospital Estadual de Bauru para o HCM por ser a CardioPedBrasil® um dos três maiores centros de referência do Brasil e o maior do interior paulista no tratamento de crianças com cardiopatias e demais doenças graves do coração. Em seus 23 anos de atividades, o Centro do Coração da Criança do HCM, que integra o complexo hospitalar da Funfarme – Fundação Faculdade Regional de Medicina, já operou mais de 6.500 crianças de todo o país e realizou 15 transplantes de coração infantil.Para viabilizar o transplante a tempo, foi fundamental o empenho da Funfarme em fretar um avião para permitir à equipe do HCM percorrer os 2.000 quilômetros (ida e volta) entre Rio Preto e Cuiabá, onde encontrava-se o doador, a tempo de retornar no prazo adequado para o coração estar condições de ser transplantado.