A médica Luciana Akita, detalha a doença, diagnóstico e como seguir a rotina com o tratamento

publicado em 15/05/2024

A médica de Votuporanga Luciana Akita, reumatologista explica sintomas e tratamento (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

thabata@acidadevotuporanga.com.br

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma condição autoimune complexa que pode afetar diversos órgãos e sistemas do corpo humano. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), estima-se que a doença afete cerca de 65 mil brasileiros, entre 20 e 45 anos de idade, sendo a maioria mulheres. O estudo ainda indica que entre as mais de 80 doenças autoimunes conhecidas, atualmente, o Lúpus é uma das mais graves.

A maioria das doenças autoimunes são crônicas, ou seja, não são transmissíveis, no entanto muitas delas podem ser controladas com tratamento adequado e acompanhamento do periódico junto ao médico especialista.

A médica de Votuporanga, Luciana Akita, explicou sobre a doença, o diagnóstico e listou uma variedade de dicas para uma qualidade de vida melhor.

Segundo a reumatologista, o LES é uma condição complexa e multifacetada. Ele pode afetar vários órgãos do corpo, sendo a pele um dos mais comumente acometidos. Os sintomas podem variar desde lesões avermelhadas na face, conhecidas como "asa de borboleta", até dores nas articulações, queda de cabelo e até mesmo complicações graves, como acometimento renal.

A médica ainda alertou sobre a importância de reconhecer os sinais do LES e buscar ajuda do médico especialista. 'É fundamental estar atento a sintomas como lesões cutâneas características e fadiga persistente', destacou.

De acordo com Luciana Akita, alguns cuidados são indispensáveis para que o tratamento seja efetivo nos resultados e na qualidade de vida dos pacientes. “Devem evitar a exposição ao sol e usar protetor solar regularmente. Além disso, é importante não utilizar hormônios que possam piorar a doença”, frisou.

Não deixando de lado o fato da conscientização sobre a doença, a médica ressalta que é de grande importância educação sobre o tema para que pacientes e familiares entenda sobre sintomas, diagnóstico e tratamento.

A especialista ainda alertou sobre a exposição ao sol, pode desencadear ou piorar os sintomas, como erupções cutâneas, se fazendo indispensável o uso diário de protetor solar de amplo espectro, roupas protetoras e evitar a exposição direta ao sol, especialmente durante as horas mais quentes do dia.

Com acompanhamento periódico e seguindo recomendações médicas, a doença autoimune é controlada.“ O tratamento é multifacetado e pode incluir medicamentos como hidroxicloroquina, corticosteroides e imunossupressores. É crucial seguir as orientações médicas quanto à dosagem e frequência dos medicamentos prescritos para controlar os sintomas e prevenir exacerbações da doença” afirma a reumatologista.

O estilo de vida saudável traz resultados positivos aos pacientes, assim como deixar de lado o tabagismo e moderar o consumo de bebidas alcoólicas. “ Uma alimentação equilibrada e a prática regular de exercícios físicos são fundamentais para fortalecer o sistema imunológico e promover o bem-estar geral. ”, segundo a médica.

O tratamento e acompanhamento precisam andar paralelos ao estado emocional dos pacientes, o estresse por exemplo, pode agravar os sintomas. “Estratégias de gerenciamento do estresse, como meditação, ioga e técnicas de respiração, podem ajudar os pacientes a reduzir a ansiedade e melhorar sua qualidade de vida. ”, destaca.

Consultas de acompanhamento regulares com um reumatologista são essenciais para monitorar a progressão da doença, ajustar o tratamento conforme necessário e prevenir complicações a longo prazo. A especialista frisou a importância da comunicação aberta e honesta entre o paciente e o médico para garantir o melhor cuidado possível.