publicado em 15/05/2024

Na região, a operação foi realizada na cidade de Santa Fé do Sul, com o apoio da Polícia Federal de Jales (Foto: Polícia Federal)

Fernanda Cipriano

A Polícia Federal deflagrou ontem as Operações Sordidum e Prime, simultaneamente, com o objetivo de combater organizações criminosas envolvidas com o tráfico internacional de drogas e armas, evasão de divisas, falsificação de documentos públicos, tortura, entre outros crimes.

As ações ocorreram de forma coordenada nos estados de Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraíba e São Paulo, além do Mato Grosso do Sul. Na região, a operação foi realizada na cidade de Santa Fé do Sul, com o apoio da Polícia Federal de Jales.

O grupo investigado tinha como atividade principal o envio de drogas para países da América Central, com estimativas de que tenham sido transportadas pelo menos seis toneladas de cocaína ao longo dos três anos de investigações.

Para movimentar e ocultar os valores e bens obtidos com as atividades criminosas, a organização utilizava doleiros atuantes na fronteira do Brasil com países vizinhos, além da criação de empresas de fachada, negócios dissimulados e pessoas interpostas.