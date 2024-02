Além do aumento para os servidores públicos, encontro também debateu a inclusão do Vale Alimentação no Estatuto do Servidor

publicado em 22/02/2024

O prefeito Jorge Seba e representantes do Sindicato dos Servidores Municipais se reuniram para discutir o reajuste anual da classe (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSD) se reuniu nesta semana com representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais para iniciar as discussões sobre o reajuste para categoria neste ano. Além do aumento no salário, encontro também debateu a inclusão do Vale Alimentação no Estatuto do Servidor, uma reivindicação antiga e que agora deve sair do papel.

O sindicato apresentou ao prefeito o pleito de um reajuste de 3,12% de ganho real, acima da inflação, e um aumento de R$ 110 no vale alimentação. O percentual a ser encaminhado para a Câmara Municipal, no entanto, ainda não foi cravado tendo em vista as limitações impostas pela legislação eleitoral, o que está sendo avaliado entre ambas as partes com base em alguns precedentes.

“Entre os compromissos do dia, reunião com o Sindicato dos Servidores. Um diálogo constante e gabinete sempre aberto para buscar soluções e benefícios em prol dos servidores. Entre as pautas, o dissidio deste ano”, publicou o prefeito Jorge Seba em suas redes sociais.

Já em relação à inclusão do Vale Alimentação no Estatuto do Servidor, uma reivindicação antiga da categoria, o diálogo entre o Sindicato e a Prefeitura fluiu de forma positiva e nos próximos dias o um projeto com essa finalidade deve ser encaminhado à Câmara. Essa mudança, garante que o benefício faça parte dos direitos do servidor, não podendo ser retirado ou alterado sem antes passar pela Câmara Municipal.

“Agradeço a oportunidade e em nome do sindicato reitero a importância de estarmos em constante diálogo em prol de melhorias para nós, servidores. Entendemos as limitações em estarmos em um período muito restrito em determinadas pautas, mas naquilo que for possível caminhar, seguimos avançando”, afirmou o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, Thiago Rogeri.