publicado em 16/02/2024

Proprietários de terrenos em Votuporanga têm até o próximo dia 1º para limpar os imóveis antes de serem autuados e multados (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio do Departamento de Posturas da Secretaria da Fazenda, notificou ontem os proprietários de terrenos no município para que procedam a limpeza até o próximo dia 1º de março. A partir de então será intensificado o trabalho de fiscalização e limpeza compulsória dos lotes baldios.

Os proprietários que não efetuarem a limpeza de seus imóveis estarão sujeitos às penalidades dispostas no Código de Posturas do Município, cabendo à Prefeitura providenciar a limpeza e posterior autuação e cobrança do serviço.

A multa para quem não limpa o seu terreno é de 40 UFMs (Unidade Fiscal do Município), que equivale a R$ 189. Já a multa máxima, referente aos terrenos com mais de 5 mil m², é de 90 UFMs, que equivale a R$ 426,60. Atualmente, a UFM de Votuporanga equivale a R$ 4,97.

A iniciativa, segundo a Administração Municipal, busca a conscientização sobre a importância de manter a cidade limpa, principalmente por conta do surgimento de insetos e animais peçonhentos, como cobras e escorpiões, bem como a prevenção ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, em especial diante do cenário de epidemia.

Denúncias

Para fazer denúncias sobre terrenos sujos, a Prefeitura também coloca à disposição dos munícipes o WhatsApp da Ouvidoria Geral do Município, através do 3405-9700, opção 2. Quem preferir também pode acessar o site da Prefeitura através do ícone da Ouvidoria, em Serviços ao Cidadão.