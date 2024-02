Os ladrões renderam o vigia, que foi amarrado e trancado em um container pelos criminosos, que fugiram levando a máquina em um caminhão prancha

publicado em 15/02/2024

Os ladrões renderam o vigia, que foi amarrado e trancado em um container pelos criminosos (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma máquina tratora de esteira foi roubada em um canteiro de obras às margens da vicinal Herbert Vinícius Mequi, que liga Votuporanga a Álvares Florence. Os ladrões renderam o vigia, que foi amarrado e trancado em um container pelos criminosos, que fugiram levando a máquina em um caminhão prancha.

Após o roubo, as Polícias Civil e Militar de Votuporanga, além de unidades de outras regiões e estados, iniciaram buscas pelos assaltantes. Graças a uma ação rápida e coordenada, a máquina foi localizada no início da tarde desta quinta-feira no município de Batayporã, no estado do Mato Grosso do Sul.

Os responsáveis pelo roubo ainda estão sendo procurados, e as investigações estão em andamento para identificá-los e levá-los à justiça.